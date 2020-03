Pegoraro assina liberação de recursos para construção da Usina de Energia Solar

A administração de Assis Chateaubriand deu um passo importante para instalação da Usina de Energia Solar, que será construída no novo Pátio de Máquinas da prefeitura. Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito João Pegoraro, esteve no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinando a liberação do financiamento de recursos para execução do projeto.

Na oportunidade, Pegoraro se reuniu com o gerente de Operações do BRDE, Sérgio Sato, que garantiu o investimento ao município. O prefeito esteve acompanhado de secretário de Administração Geral, Rodrigo Furlan, do vereador “Cesinha Lulu”, do diretor de Assuntos Comunitários, Ademir Diotto, e de Ronaldo Silva, assessor parlamentar do deputado estadual Marcel Micheletto, quem idealizou o projeto quando prefeito.

Voltado à sustentabilidade e economia de recursos públicos, o projeto da Usina de Energia Solar é piloto no estado do Paraná e terá potencial para produzir eletricidade suficiente para abastecer o Paço Municipal, a Secretaria de Assistência Social, a Casa da Cultura, a Unidade Central de Saúde da Família e o próprio Pátio de Máquinas.

Os módulos fotovoltaicos serão instalados na parte superior de um barracão de 2.651 metros quadrados, onde será estacionada a frota municipal, com 37 vagas para ônibus e maquinários de grande porte, além de abrigar oficina e depósito de peças.

O prefeito João Pegoraro destaca que a Usina resultará numa economia estimada em R$ 150 mil, ao ano, para os cofres municipais. “Todos os meses, reduziremos nossa conta de energia em cerca de R$ 12.500. Para isso, projetamos implantar 640 placas solares, que irão proporcionar uma geração mensal média de 24.000 kwh. Para execução, buscamos financiamento junto ao BRDE e contamos com a importante intervenção do deputado Micheletto para alcançarmos essa conquista”, diz ele.

O investimento inicial estimado é de R$ 1,399 milhão para construção do barracão e de R$ 750 mil para a estrutura energética. Com 3.338 metros quadrados, o novo Pátio de Máquinas da prefeitura estará localizado no Contorno Norte, proximidades do Centro de Treinamento Agropecuário (CTA). Os setores administrativos já começaram a ser construídos e terão 687 metros quadrados, contando com 7 salas, cozinha, refeitório, vestiários, auditório, guarita, recepção e cerca de isolamento, com investimento estimado em outros R$ 1,572 milhão.

Posteriormente, numa nova etapa, também será construído um lavador, marcenaria e uma fábrica de artefatos de cimento. O acesso ao Pátio se dará por uma segunda pista que será construída via marginal ao Contorno Norte.

Enquanto sua construção acontece, a frota municipal está abrigada de forma improvisada em outros locais, como o Estádio Municipal. Já no local onde funcionava do antigo Pátio de Máquinas, a cooperativa C.Vale está construindo seu hipermercado, num grande empreendimento estimado em cerca de R$ 50 milhões.