Agência do Trabalhador de Cafelândia tem vagas disponíveis

A Agência do Trabalhador de Cafelândia comunica que há vagas disponíveis de trabalho em Cafelândia:

1 Operador de Caldeira

Requisitos: 2° Grau completo, Disponibilidade de horário, disponibilidade para trabalhar em Cafelândia, CNH B.

Os interessados devem entrar em contato no número (45) 9 9916-7576.

1 vaga para Auxiliar de Açougue

1 vaga para Repositor de Frutas e Verduras

Requisitos: 8º Série completa, disponibilidade de horário e disponibilidade para morar em Cafelândia.

Os interessados devem entrar em contato no número (45) 9 9916-7576, o mais breve possível.

5 Vagas para Auxiliar de Montagem

Requisitos: Não ter medo de altura e de espaço confinado, disponibilidade de horário

Os interessados devem comparecer no Ferreti, que fica localizado em frente ao SAMU, no dia 26/03 às 14hrs com a carteira de trabalho em mãos.

