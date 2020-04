Suzuki completa 100 anos de inovação e 4×4

A Suzuki dos dias atuais vende muito mais do que veículos. A marca tornou-se um símbolo de estilo de vida leve, divertido e conectado à natureza com o seu DNA 4×4. Mas isso só foi possível graças ao passado inovador. Neste mês de março, a Suzuki Motor Corporation completa 100 anos de fundação. Sabia que, no início, a empresa nem fabricava carros? Confira dez fatos marcantes do nosso centenário.

#1: Uma revolucionária fábrica de máquinas de tear

A história da Suzuki começa em 1909, numa pequena vila do litoral japonês, na região de Hamamatsu, em Shizuoka. Foi lá que Michio Suzuki (1887 – 1982), um aprendiz de carpinteiro, fundou a Suzuki Loom Works, pequena fábrica que produzia enormes teares para a indústria da seda. Artesão habilidoso, Michio revolucionou o mercado ao inventar uma máquina capaz de usar fios tingidos para fazer tecidos multicoloridos.

A fábrica de teares continuava a prosperar em 1920, mesmo com o Japão em colapso após a Primeira Guerra Mundial. Michio Suzuki então decide transformá-la em Sociedade Anônima, e, no dia 15 de março, funda a Suzuki Loom Manufacturing Company, que estreou com um valor de mercado de ¥ 500.000 ienes.

#2: O sonho de produzir veículos automotores

Após cerca de 30 anos dedicados aos teares, Michio Suzuki observou que a demanda por carros era crescente no Japão e decide apostar da fabricação de automóveis. Em 1937, monta o primeiro protótipo, mas a entrada do Japão da Segunda Guerra Mundial adia momentaneamente os seus planos.

#3: Suzuki Loom vira Suzuki Motor Company

A Suzuki enfim começa a produzir veículos no início dos anos 1950. A empresa apresenta as bicicletas motorizadas Power Free, em 1952. Dois anos depois (1954) nasce a Colleda, primeira motocicleta Suzuki. E no ano seguinte (1955) a empresa lança o Suzulight, seu primeiro automóvel. Com linhas cheias de personalidade e um pequeno motor de 360 cc, o Suzulight inaugurou a era dos minicarros no Japão.

Em 1954, a empresa é renomeada para Suzuki Motor Co., Ltd.

#4: Suzuki cria o logotipo com a letra “S”

Em 1958, a Suzuki estabelece o seu símbolo: a famosa letra “S” que identifica os veículos da empresa. O logotipo é reconhecido nos quatro cantos do planeta.

#5: Nasce o Jimny, icônico 4×4 da Suzuki

O carro mais emblemático da Suzuki nasceu no mesmo ano em que o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futebol do México, sagrando-se tricampeão mundial e consagrando Pelé como o maior jogador do esporte. Naquele mágico 1970 para os brasileiros, a Suzuki lançava no Japão um utilitário pequeno com tração nas quatro rodas e equipado com um motor refrigerado a ar de 360 cc, com dois cilindros e 25 cavalos de potência. A partir dali, o mundo do off-road jamais seria o mesmo.

Com apenas 590 kg e equipado com rodas de 16 polegadas, o Jimny estreou em abril de 1970 no Japão e foi o primeiro veículo 4×4 produzido em série no país. Sua versão original (LJ10) atingia velocidade máxima de 75 km/h.

O primeiro Jimny trazia o estepe dentro da cabine e oferecia três assentos. A solução permitiu que o modelo fosse classificado como Kei Car, segmento de minicarros do mercado japonês que paga taxas menores. Com preços mais acessíveis, o pequeno Suzuki rapidamente se tornou um sucesso.

#6: Veículos da Suzuki ganham o mundo

A Suzuki começa a sua aventura internacional em 1975, com o envio dos primeiros modelos para a Austrália. Os clientes australianos recebiam o Jimny LJ50, versão mais potente do LJ10 japonês. O modelo foi lançado com o nome Sierra.

Três anos depois, em 1977, a Suzuki chega ao concorrido mercado europeu com o Jimny LJ80, versão mais potente do SUV lançada até então. O modelo trazia um novo motor de 800 cc e quatro cilindros refrigerado a água. Logo o SUV estava em toda a Europa, conquistando uma legião de fãs no continente.

#7: Suzuki Samurai chega às Américas

Em 1981, as vendas da Suzuki cresceram exponencialmente e o faturamento da empresa atingiu um total de ¥ 500 bilhões de ienes. Em maio deste ano, a fábrica de Hamamatsu começava a produzir a segunda geração do icônico Jimny (SJ-Series). Pensado desta vez para atender também outros mercados, o modelo renasce mais comprido e largo, e com motor maior.

O SJ410 estreia em 1982 com um belo design e proposta completamente diferente: era um 4×4 para recreação, pronto a superar qualquer obstáculo. A gama era versátil, com

opções aberta (cabriolet) e fechada. A Suzuki voltava a criar uma nova categoria.

Dois anos depois, em 1984, é lançado o SJ413, que serviu de base para o Samurai, SUV que marcou a chegada da Suzuki nos Estados Unidos. Com preço acessível e tração nas quatro rodas, somou 47 mil unidades só no primeiro ano de vendas.

#8: Nasce o Vitara, inovador utilitário da Suzuki

A família 4X4 da Suzuki lançou mais uma tendência em 1988 com o Vitara, SUV compacto inédito equipado com um motor 1.6 feito em alumínio. O utilitário tinha carroceria de três por

tas e apresentava novo estilo. Além disso, trazia equipamentos de conforto, como direção hidráulica, suspensão com ajuste mais macio e uma cabine moderna e funcional.

O Vitara seguiu evoluindo e, em 2015, ganhou a atual quarta geração, que desembarcou no Brasil já em 2016. Referência entre os SUVs compactos com tração 4×4, o Novo Vitara capricha no conforto sobre o asfalto, traz uma tela multimídia de 10 polegadas com Wi-Fi, e uma das mecânicas mais esportivas da classe, que combina o motor 1.4 Boosterjet turbo de 146 cavalos ao câmbio automático de seis marchas.

#9: 30 milhões de veículos vendidos no mundo

Com uma gama mais diversificada e modelos de volume, como o

s hatches Alto e Swift, a Suzuki atinge em 2002 a marca histórica de 30 milhões de veículos comercializados no mundo inteiro. Seu desempenho mais notável é no gigante mercado indiano, onde a Maruti Suzuki, criada em 198

2, é líder absoluta de vendas. Em maio de 2015, a subsidiária atingiu 15 milhões de carros produzidos localmente.

#10: Jimny ganha cidadania brasileira

A maior aventura da Suzuki no Brasil começa em 2011, com a realização do primeiro Rali da marca em Campinas (SP). A edição inaugural do evento também passou pelas cidades de Joinville (SC) e Belo Horizonte (MG). Neste ano, a 50ª concessionária brasileira foi inaugurada e a Suzuki já marcava presença em 23 estados brasileiros.

Em 2012, a marca vive seu momento mais notável no país: o Suzuki Jimny passa a ser produzido na fábrica de Catalão (GO), de onde sai até os dias atuais.

O Jimny nacional recebeu diversas melhorias ao longo dos últimos anos e, em 2019, desembarcou do Japão a quarta geração do SUV, que adotou o sobrenome Sierra. Além da dupla, a marca comercializa atualmente o novo Vitara e o S-Cross.

A HPE Automotores do Brasil é a representante oficial da Suzuki no País. Tem escritório no coração comercial de São Paulo (SP), fábrica em Catalão (GO) e concessionárias espalhadas por todo o território brasileiro. A empresa está no mercado desde 1991 e, além dos veículos de alta qualidade, organiza eventos esportivos com clientes há mais de 25 anos. Para a HPE, ser 4×4 é um estilo de vida.