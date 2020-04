Meu concurso foi suspenso. E agora? Especialista dá 5 dicas

A pandemia do novo Coronavírus já é considerada a maior enfermidade desde o início do século XX e os efeitos da crise mundial são diversos. No mundo dos concursos não é diferente. Milhares de candidatos com provas marcadas no país tiveram os seus planos adiados, em função dos locais de provas concentrarem muitos candidatos e não garantir a segurança dos concurseiros. Os candidatos que fariam estas provas se encontram em dúvida entre dar prosseguimento aos estudos ou pausar os esforços. No entanto, os especialistas são unânimes de que, aqueles candidatos que estão querendo a aprovação logo após a pandemia, devem se manter firme na preparação, já que as provas tendem a ser mais difíceis e disputadas, em meio ao cenário de desemprego e crises.

De acordo com a psicóloga do Gran Cursos Online, Juliana Gebrim, o candidato deve se atentar para a importância do momento, com o tempo maior de estudos. “O importante para este momento é enxergar esta oportunidade com bons olhos, o que pode aumentar as chances de ter um bom êxito na prova o qual se preparou, já que muita gente vai desistir”.

A especialista também ressalta a importância de o estudante visualizar as matérias que ainda se dedicou o necessário e colocar mais energia nos estudos. “É um momento delicado para todo mundo, se o aluno começar a reclamar de tudo, entra em um processo turbulento e as chances diminuem.

A profissional também chama a atenção para o excesso de informações em tempos de pandemia, alertando para o consumo de informações necessárias sobre a pandemia, além de conciliar atividades físicas e alimentação adequada. “A rede social de apoio também se mostra importante, pois brigas e outros conflitos podem causar situações como baixa imunidade, por exemplo”, ressalta.

Confira 5 dicas para os concursos suspensos

1. Confira os decretos e publicações nos Diários Oficiais

Esta é uma forma de acompanhar o que os responsáveis pelos certames estão publicando sobre o andamento do processo seletivo. É por meio deste canal que os concurseiros devem ficar atentos a pontos como a alteração no edital, data de provas, locais, programa das provas e outras.

2. Consigo reembolso da taxa de inscrição?

Nem sempre, e depende da fase em que o concurso se encontra. Em certames cujo as etapas foram interrompidas no começo da pandemia de Coronavírus, é bem possível que não, já que fases anteriores dos concursos já se encontravam em andamento. Porém certames cujo o processo foi suspenso, caso do IBGE, é possível pedir o reembolso da taxa de inscrição, já que, em casos como este, não haverá mais a causa principal, que é a aplicação do Censo.

3. É possível a abertura de novos concursos?

Em tempos de pandemia, as novas autorizações, aberturas e homologações estão sujeitas as áreas cujo o atendimento é essencial à população, casos das áreas da saúde e segurança pública.

4.O que devo fazer em relação aos estudos?

Se você já tinha uma rotina de estudos anterior, prossiga. Agora focando nas disciplinas em que você gostaria de mais tempo para os estudos e não tinha. Para aquelas disciplinas na qual você não tinha tempo para estudar, este é o momento para percorrer estas e focar nos pontos mais importantes do edital.

5.Equilíbrio mental

Uma última dica é o equilíbrio mental, já que o estudo para concursos exige do candidato uma alta carga e demanda de energia, o que pode representar, em algumas situações, desgaste emocional. Procure incluir atividade física e alimentação adequada na rotina.