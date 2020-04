A bananeira que já deu cacho não desiste…

Nesta quarta-feira (8) divulgou-se, através de um jornaleco (de facebook, virou moda) de um indivíduo chamado Ricardo Azevedo, alardeando que o Paulo McD obteve um recurso judicial que poderá lhe propiciar disputar a próxima eleição. Balela!

Para o bem da verdade, e no sentido de contribuir para que o Paulo, mais uma vez nao tumultue o processo eleitoral que se avizinha, vamos aos fatos:

De fato Paulo obteve um recurso do TJ-PR que cancelou os efeitos de uma condenação da 2ª Vara Criminal por fraude em licitação com pena de 2,3 anos. Segundo essa decisão do TJ a pena imposta de suspensão dos direitos políticos por esses 2,3 anos, foi reduzida para dois anos e assim o crime prescreveu. Simples assim.

Portanto, Paulo, até prova em contrário segue primário sem condenação criminal. Detalhe: O MP poderá recorrer ao STJ desta decisão. Mas agora que vem o pulo do gato. Paulo segue inelegível por duas condenações transitadas em julgado por improbabilidades administrativas, isso nas áreas cíveis judiciais. Numa delas Paulo teve os direitos políticos suspensos por oito anos (no caso do festival de humor) e na outra suspendeu-se os direitos políticos do bonito por cinco anos (caso envolvendo a lobista Regina). Em resumo essa é a atual situação dessa bananeira que já deu cacho que insiste em tumultuar a vida política nativa. Fez isso na última eleição e quer fazer nesta próxima. Uma lástima!

Abaixo a estranha decisão do TJ-PR reconhecendo a prescrição do processo criminal do réu.

Por Hélio Lucas

