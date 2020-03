A herança genética que virou um negócio para amantes de chocolate

Para os chocólatras de plantão, a rede de franquias Bendito Cookies é como um pequeno pedaço do paraíso na Terra. Com cores que remetem a chocolate derretido e uma ambientação caprichada e delicada, as seis lojas – todas no Rio de Janeiro -, chamam atenção. Com uma decoração estilo vintage, com mesinhas, prateleiras com objetos e espelhos antigos nas paredes, a extensa carta de café é um convite aos tempos antigos. No cardápio, cookies e brownies, carros chefe da rede, são feitos em suas formas tradicionais ou um tanto quanto inovadoras, como cookies recheados ou brownies em formato de palito.

Se o chocolate é rei, os salgados exclusivos não ficam muito atrás. A nuvem de queijo, um pãozinho recheado com queijos gruyère, parmesão e requeijão, derrete na boca com a mesma maciez que (por que não?) as nuvens. Já a Torrada Petrópolis, com pão caseiro e receita exclusiva, é uma versão melhorada do Croque-Monsieur, o famoso sanduíche de presunto e queijo cozido ou frito. As mãos de fada que criaram as receitas acima são da ex-diretora de arte, Rosana Braem.

Em 2009, de maneira despretensiosa, a razão deu às caras. E pudera: Rosana tem no DNA um vínculo forte com o cacau. Bisneta de Herman Braem, suíço que, junto de outros compatriotas, chegou ao sul da Bahia na década de 1880 para trabalhar na maior empresa compradora e exportadora de cacau daquele tempo, sempre teve um apreço pelos doces. Na faculdade, vendeu os famosos cookies pelos corredores da instituição e, ainda como diretora de arte, passou a produzir para os colegas de trabalho. Tão logo o sucesso na informalidade veio, resolveu abrir sua primeira loja em Copacabana, em 2013. Mais três vieram no prazo de quatro anos: Ipanema, Botafogo e Barra da Tijuca. Em 2017, com então cinco lojas, começou com o modelo de franquias e, em maio de 2019, a rede Espetto Carioca passa a ser acionista.

O diferencial das iguarias é que todos são feitos com o legítimo chocolate belga Callebault, o que não os deixam tão doce e pesado. A criatividade rola solta com seus sete tipos de cookies e quatro de brownies, além das combinações de dar água na boca, como os sanduíches de cookies com recheio de sorvete, brigadeiro ou doce de leite, milkshake de cookie e tantos outros que só uma mente bem chocólatra é capaz de criar. Além do cuidado com a qualidade do produto, soma-se ao sucesso do Bendito Cookie o zelo pela loja e o atendimento diferenciado.

Formatado em franquias e impulsionado com a aquisição do Espetto Carioca, o projeto de expansão prevê inaugurar 10 unidades em 2020, entre lojas e quiosques, modelos que a rede oferece, dobrando o faturamento que, em 2019, chegou a mais de R$ 3 milhões. Presente apenas na capital fluminense, o principal foco do projeto agora será direcionado para o estado de São Paulo, considerando capital e cidades do interior.