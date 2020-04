Abril Verde: saúde e segurança do trabalhador em alerta

Abril é o mês escolhido para mobilizar a comunidade sobre a prevenção à saúde e segurança do trabalho. Para simbolizar a causa, a cor verde dá tom às atividades. Desde 2014 o movimento alerta as pessoas para o cuidado nas atividades laborais. Além disso, o dia 28 foi escolhido em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho.

O Grupo Prati-Donaduzzi adere a campanha e reforça suas políticas de segurança no cuidado com os colaboradores de forma contínua. O setor de Segurança de Trabalho da empresa atua 24 horas com foco em orientação e formação de cultura e acima de tudo a melhoria do ambiente de trabalho. Neste período intensifica ainda mais as atividades de conscientização.

Através dele diversas ações acontecem, mas a maior dedicação deve vir das pessoas no dia a dia do trabalho. O engenheiro de segurança no trabalho, Jeferson Schneider revela algumas dicas que precisam ser seguidas. “Sempre utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) que a atividade laboral exige, realize suas atividades conforme procedimentos e não improvise a sua segurança, não opere nenhum equipamento sem estar preparado para tal e informe sempre oportunidades de melhorias”.

Cuidado com a vida

A prevenção a acidentes faz parte da cultura das empresas do Grupo Prati-Donaduzzi, o resultado desse fortalecimento reflete em melhorias alcançadas nos últimos anos. Desde 2013 quando foi implantada na empresa a Política de Segurança no Trabalho reduziu em 75% o número de acidentes, 79% a taxa de frequência, 80% a taxa de gravidade e 76% a taxa de dias perdidos por afastamentos decorrentes de acidentes.

Esses números são resultados de ações que objetivam que os colaboradores realizem suas atividades com bem-estar. “Nosso setor existe para garantir aos colaboradores um ambiente de trabalho seguro. Incentivamos as pessoas a se engajarem nessa cultura de segurança e de prevenção à vida”, afirma o gerente de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Julio Capacle.

Cipa

Para dar suporte nas ações, o setor de Segurança do Trabalho conta com a apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), que desde 2001 foi criada com foco na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.

A consolidação da Cipa acontece por meio das ações dos cipeiros que são treinados para identificar situações de risco. Eles são parceiros de segurança no alerta para os colaboradores. Faz parte da rotina deles a vistoria de áreas e o alerta de cuidado para os colaboradores. O Grupo Prati-Donaduzzi conta com mais de 54 colaboradores que além de executar seu trabalho ocupam essa função.

Há 14 anos na Prati-Donaduzzi e desde 2019 atuando na Cipa, Salete Graebner diz que a responsabilidade deve ser o maior norteador do colaborador que ocupa essa função. “Temos a missão de pensar no outro, de melhorar as condições de trabalho, apresentando propostas para aumentar a segurança. Atuamos preventivamente contra os atos inseguros realizando periodicamente verificações nos ambientes”.

Brigada de Emergência

Também como estratégia de precaução a acidentes, o Grupo Prati-Donaduzzi conta com colaboradores que participam da Brigada de Emergência. Essas pessoas recebem treinamentos mensais para atuar em situações de emergência. As capacitações acontecem em parceria com o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) que atua de forma cooperada com o Corpo de Bombeiros de Toledo, o PAM foi instituído em 2015 por iniciativa do Grupo Prati-Donaduzzi.

Conscientização

Como forma de fortalecer os cuidados e fazer jus ao Abril Verde, ações internas de conscientização foram realizadas nas empresas do Grupo Prati. Entre elas estão campanhas internas para o fortalecimento das informações a todos colaboradores. Este ano as ações tiveram ainda o cuidado especial de seguir as medidas preventivas determinadas pelos órgãos de saúde para o combate ao Coronavírus (Covid-19).