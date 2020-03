Ação integrada no Oeste envolve 55 municípios no combate à dengue

Diante do número crescente de casos de dengue na região Oeste do Paraná, o envolvimento de todos é fundamental no combate à proliferação do mosquito transmissor da doença, o Aedes Aegypti. Um trabalho regional envolve estudantes de 55 municípios. A ação também objetiva a participação da família em estratégias de eliminar focos do mosquito e possíveis criadouros.

Uma cartilha, denominada “Operação Fora Mosquito Aedes Aegypti”, foi distribuída aos municípios com o intuito de que seja fornecida para os estudantes das redes municipais de ensino de 1º ao 5º anos. São 105 mil exemplares produzidos pelo Programa de Educação Ambiental de Itaipu por meio do Convênio “Linha Ecológica: Educação Ambiental e Cultura” em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

De forma pedagógica, a cartilha aborda informações sobre a temática, com intuito de sensibilizar e alertar os alunos, as famílias e a população em geral. A mobilização chamada “Todos Contra a Dengue” começa nas escolas com distribuição dirigida, porém, é muito importante que o material chegue até as famílias e que todos se envolvam, segundo o gestor do Programa de Educação Ambiental, Mauri Schneider.

Cada município constrói as estratégias de como o material será levado até os alunos e familiares. O conteúdo está voltado à metodologia e didática com informações e dados técnicos a respeito do assunto.