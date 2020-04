‘Adoráveis Mulheres’ e novo filme de Vin Diesel estreiam no Looke

Adoráveis Mulheres (Romance, Drama): As irmãs Jo, Beth, Meg e Amy amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Filme indicado a 6 Oscars em 2020 nas categorias Melhor Filme, Roteiro Adaptado, Atriz, Atriz Coadjuvante, Trilha Sonora Original e Figurino (venceu). Dirigido por Greta Gerwig, com Meryl Streep, Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Timothée Chalamet e grande elenco.

Bloodshot (Ação, Ficção Científica): Bloodshot (Vin Diesel) é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem realmente é e parte em busca de vingança daqueles que mataram sua família.

Pássaros de Verão (Crime, Drama): Durante a bonança da maconha, uma década violenta que viu as origens do narcotráfico na Colômbia, Rapayet e sua família indígena se envolveram em uma guerra para controlar os negócios que acabam destruindo suas vidas e sua cultura.

Memórias de Um Homem de Pijama (Comédia Animação): Esta é a história de Paco, um solteirão de 40 anos que, no auge de sua vida, realiza um sonho de infância: trabalhar em casa, de pijama. Porém, quando atinge sua felicidade pessoal, entra em sua vida uma garota pela qual ele se apaixona.

