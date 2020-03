Aeroporto Municipal alcançou uma marca recorde: 30 mil pessoas já passaram por ali em 14 meses de funcionamento

Toledo pode se orgulhar. Desde que entrou em funcionamento, em 9 de janeiro de 2019, já transitaram pelo Aeroporto Municipal Luiz Dalcanalle Filho mais de 30 mil pessoas. Com 554 operações entre pousos e decolagens, o Aeroporto de Toledo atinge a significativa soma em 14 meses de operação. Neste período, apenas 2% das operações tiveram problemas de manutenção ou tripulação. “Conquista essa dedicada às pessoas que fizeram e que fazem com que sejamos já uma realidade na aviação brasileira. Novas conquistas virão e, com certeza, quem ganhará com isso será a população de Toledo e região, podendo usufruir da estrutura e da comodidade de poder ir e vir nas suas viagens com maior rapidez e segurança”, comenta o diretor do Aeroporto Municipal, Luciano Puzzi.

Neste período, a taxa de ocupação na média geral da aeronave entre Toledo a Curitiba é de 83% e a média geral de ocupação da aeronave entre Curitiba e Toledo é de 76%. Neste período, a média geral de passageiros embarcados por voo foi 58 e desembarcados por voo foi de 53. “Uma média muito positiva, pois é pouco mais de um ano de operação e temos conseguido manter os voos diários”. “Estamos muito satisfeitos com este resultado. O aeroporto é um elo de logística importante para o desenvolvimento econômico do nosso município e de toda região Oeste. Estamos avançando, proporcionando desenvolvimento para a cidade, oferecendo qualidade de vida para os seus moradores”, afirma o prefeito Lucio de Marchi.

Atualmente, o Aeroporto possui voos na segunda, quarta, quinta, sexta-feira e domingo para Curitiba, mas a previsão é que com a malha de inverno as frequências sejam alteradas. Serão três voos na semana. “Ainda não temos a confirmação oficial da alteração dos voos por parte da companhia, no entanto, a previsão é que aconteça por conta do clima, com o objetivo de evitar atrasos e cancelamentos que geram contratempos aos clientes. No site da azul Linhas Aéreas não têm disponibilizada venda de passagens todos os dias no período de maio até meados de setembro. No ano passado, também teve alteração: os voos passaram a ser no período da tarde. Passado o inverno, volta a frequência diária”, finaliza.

Média passageiros / Voo Azul Linhas Aéreas

Total de Passageiros Embarcados = 15713

Total de Passageiros Desembarcados = 14287

Total de Passageiros = 30000

Total de operações realizadas entre pouso e decolagens = 554

94% das operações concluídas com sucesso

4% das operações tiveram problemas meteorológicos