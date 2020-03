Africanos e latino-americanos fazem curso na Sanepar

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recebe a partir desta segunda-feira (2) profissionais do saneamento de diversos países para o curso internacional de Boas Práticas de Gestão e Inovação na Operação de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

O treinamento, que encerra no dia 7, será feito por meio de parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação do Brasil (ABC) do Ministério das Relações Exteriores, Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a Sanepar, com participação de alunos de Cabo Verde, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru e São Tomé e Príncipe.

O curso é direcionado a profissionais, técnicos, operadores e gestores que atuam na área de saneamento daqueles países. O objetivo é capacitar e desenvolver os participantes para que, ao final do treinamento, estejam aptos a aplicar os modelos e práticas de gestão inteligentes e inovadoras em suas realidades. A equipe de instrutores é composta por profissionais da Sanepar com formação acadêmica em diferentes áreas do conhecimento, todos com larga experiência em saneamento ambiental e com projetos concebidos e implementados na Companhia.

O curso é parte de uma agenda diplomática oficial denominada Programa de Treinamento para Terceiros Países (TCTP).

Serviço:

Data: 02 (segunda-feira).

Local: Auditório do Centro de Tecnologias Sustentáveis da Sanepar (CETS)

Rua Engenheiro Antonio Batista Ribas, 151 – Curitiba.

Horário: 8h30.