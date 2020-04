Agência do Trabalhador realiza atendimento remoto em Foz

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu realiza a orientação aos trabalhadores por telefone e online. O local mantém apenas expediente interno para evitar aglomeração de pessoas, reduzindo o risco de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).

O trabalhador, que necessita dos serviços da Agência do Trabalhador, pode obter atendimento através das plataformas digitais Aplicativo Sine Fácil, CTPS Digital ou pela página www.empregabrasil.mte.gov.br.

Os encaminhamentos dos profissionais para vagas abertas serão efetuados pelo aplicativo Sine Fácil. A habilitação do seguro-desemprego deve ser feita pela carteira digital ou pelo site Emprega Brasil.

No caso de dificuldade para acessar os serviços disponíveis, principalmente o benefício do seguro-desemprego, o trabalhador pode solicitar o agendamento por telefone, e-mail ou Facebook para o atendimento presencial.

“Nossos colaboradores prestam o atendimento por telefone ou online fazendo a orientação para que o trabalhador ou trabalhadora consiga ter acesso ao seguro-desemprego e outros serviços sem sair de casa, mas caso haja algum problema agendamos um horário para que a pessoa venha até a Agência e seja atendida respeitando as medidas de prevenção ao COVID-19”, explicou o diretor de Desenvolvimento Econômico e Integração Regional, Pedro Rodrigues.

Dúvidas e informações serão respondidas pelo número de telefone (45) 3545-5450, também pelo Facebook Agência do Trabalhador Foz do Iguaçu e pelo e-mail [email protected]

Também serão afixadas listas de vagas diárias no lado externo da agência e publicadas no Facebook – https://www.facebook.com/maistrabalhofoz/.