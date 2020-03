Alemães visitam Cascavel para conhecer mais sobre cooperativismo

Um grupo de 30 agricultores da região de Düsseldorf, na Alemanha, esteve em Cascavel, na região Oeste do Paraná, para conhecer a Coopavel e visitar algumas propriedades rurais destinadas aos cultivos de soja, milho e criação de animais. A recepção foi feita pelo presidente Dilvo Grolli e pelo gerente da Unidade de Cascavel, Gilberto de Moura.

Dilvo informou sobre a Coopavel e o sistema cooperativista brasileiro, que hoje reúne perto de sete mil cooperativas e gera quase 450 mil empregos. Juntas, elas têm receita superior a R$ 260 bilhões e a soma de tributos recolhidos é de R$ 7 bilhões por ano. O Paraná responde por 25% do setor, com mais de 100 mil empregos gerados e faturamento, no ano de 2019, de quase R$ 84 bilhões. São 220 cooperativas no Estado, que atuam em sete ramos de atividades.

Desempenho e planos

O presidente informou sobre a Coopavel, que em dezembro comemora os seus 50 anos de fundação, sobre o bom desempenho que ela teve no ano passado (com crescimento de faturamento de 280%) e quanto ao projeto de expansão que consolida a participação dela no Sudoeste. “Nosso faturamento foi em 2019 de R$ 2,67 bilhões, temos 5,5 mil cooperados e damos ocupação e renda a mais de 5,6 mil trabalhadores. Somos uma cooperativa 100% paranaense”, destacou Dilvo Grolli.

Preservação

Ao responder a questionamentos dos integrantes da comitiva, o presidente da Coopavel informou que o Brasil é o país que mais preserva no mundo. “Cerca de 65% de toda a nossa extensão territorial é formada por florestas que está intocada. E os mais modernos recursos da tecnologia e da sustentabilidade são empregados em tudo o que fazemos para produzir e ajudar a alimentar o mundo”, afirmou Dilvo Grolli. A caravana alemã esteve em regiões do Brasil e também visitou pontos do interior da Argentina, outro grande produtor mundial de commodities.