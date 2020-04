Aluna do Centro FAG estuda geração de energia com soja

Sintonizar a agropecuária e o meio ambiente. Essa foi a motivação da formanda de Ciências Biológicas do Centro FAG, Tatiane Mandrick, para pesquisar sobre uma forma de aproveitar as perdas da colheita e gerar energia no campo. “Sou filha de agricultores e, ao acompanhar a colheita da soja neste ano, observei que uma grande quantidade de grãos é desperdiçada, pois a máquina não consegue coletar 100% da produção. Na hora do escoamento e dentro da cooperativa, isso também acontece”, relata.

A pesquisadora, que já estudou sobre o reaproveitando da canola e do trigo para a geração da energia, constatou que a soja tem um grande poder calorífico podendo ser uma grande alternativa reutilizável para gerar energia. Essa observação resultou no artigo científico “Reaproveitamento de grãos: uma alternativa dentro da biomassa agrícola”. A iniciativa foi apoiada e orientada pela docente Dircinéia Ferreira da Silva.

O estudo propõe transformar a soja “resgatada” em energia, por exemplo, para suprir a necessidade de aviários. Na falta de energia elétrica, o gerador movido a óleo diesel, pode ser substituído pelo óleo da soja. “Além da economia é um grande favor ao meio ambiente”, define Tatiane.

O trabalho foi aprovado para ser apresentado no 5º Cibio (Congresso Internacional de Biomassa) que acontece em Goiás, em setembro. “Como filha de agricultor e futura profissional da área de Ciências Biológicas quero colaborar para esta sintonia. Neste evento vou poder conferir tudo que existe de inovação, não somente na biomassa agrícola, mas em várias outras áreas. Pretendo continuar pesquisando para contribuir para a boa relação entre meio ambiente e agropecuária”, reflete.

O coordenador do curso, Juliano Karvatt, parabeniza a acadêmica e a professora. “Estas iniciativas valorizam a nossa área de atuação e fortalecem o conhecimento como um todo”, disse Juliano.