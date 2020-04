Alunos da Unioeste transformam lixo em remédio

O projeto intitulado “Transformando “lixo” em remédio: a compostagem para horta comunitária de plantas medicinais e aromáticas” foi criado em maio de 2019, pela professora Marta Botti Capellari, da disciplina de Direito Ambiental, do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) campus de Francisco Beltrão.

O projeto tem por objetivo conscientizar a comunidade, em especial a acadêmica, acerca da importância da destinação correta dos resíduos sólidos, apresentando um meio eficiente para a destinação dos resíduos orgânicos, por meio da compostagem, diminuindo sua quantidade, quando descartado de forma convencional no Bloco IV, do campus de Beltrão. A atividade prevê que o material obtido pela compostagem, denominado húmus, muito rico em nutrientes férteis, será utilizado em uma horta comunitária de plantas medicinais e aromáticas, com a colaboração dos alunos do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati). Essa horta ainda não foi criada, mas será construída no bloco. O trabalho é feito por escala para o deposito na caixa de compostagem e o material é recolhido pelos alunos – integrantes do grupo – nas lixeiras do bloco da Universidade.

Marta Capellari pontua que a importância desse projeto está na conscientização em adotar medidas ecologicamente corretas à destinação do lixo que se produz domesticamente. “Primeiramente, os alunos estão atuando ativamente, auxiliando na manutenção da composteira e alimentação adequada das minhocas californianas, trazendo, inclusive, resíduos orgânicos de suas próprias casas, incluindo cascas de frutas e borras de café com filtro. Além disso, a participação no projeto vem incentivando os integrantes a instalarem composteiras em suas próprias casas, principalmente porque alguns já possuem plantas e/ou pequenas hortas para serem cuidadas”, conclui.

Capellari ainda relata sobre a visão ambiental deste projeto. “A proposta busca a conscientização acerca da importância da destinação ecologicamente correta dos resíduos sólidos, em especial os orgânicos, apresentando um meio eficiente para a destinação dos mesmos, por meio da compostagem e a diminuição da quantidade de lixo orgânico descartado de forma convencional na Instituição”.

André Luiz Vicente é acadêmico do quinto ano e orientando da professora Marta desde 2016 e, por ser professor da disciplina de “anatomia vegetal aplicada à ornamentação” para a Unati, a qual trata sobre o funcionamento das plantas e as diferentes formas de cultivo em casa, foi pensado em juntar a ideia inicial com a parte prática da disciplina. “Conversei com a Marta Capellari e pensamos neste projeto. Uma aluna do curso deu uma composteira para o projeto que foi aprovado pela comissão de extensão do CCSA e conseguimos a autorização do campus para deixar a composteira dentro do bloco onde funcionam o curso de Direito pela manhã e a Unati pela tarde. O material orgânico gerado pela compostagem é para ser usado na horta de plantas medicinais, por isso o nome do projeto “Transformando lixo em remédio”, finaliza.

André explica ainda que uma das grandes propostas do projeto é reunir alunos dos outros anos para participarem das ações e discussões, contribuindo para aumentar a visão sobre o ambiente, uma vez que, para entender a importância da compostagem, é preciso ir muito além do estudo dos processos de decomposição da matéria orgânica.

A atividade conta também com a participação da professora Andréa Regina de Morais Benedetti, da servidora Marcia Zuffo Squinsani e sete alunos do curso de Direito. Para participar não há custo, basta entrar em contato com a professora Marta.

De acordo com Capellari, o projeto seria concluído no primeiro sábado de maio (02), “mas considerando a suspensão de atividades no campus devido a pandemia e que ainda existem metas a serem alcançadas, possivelmente, o projeto será prorrogado.