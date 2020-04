Amop condena o uso político da pandemia para atacar prefeitos

Ataques sofridos por gestores públicos por atos praticados diante da pandemia do novo Coronavírus têm proliferado nas redes sociais, fragilizando o trabalho de combate à pandemia e tirando o foco das autoridades no problema maior, a saúde pública da população. Diante desse fato, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) tornou pública sua preocupação e encaminhou nesta quarta (15) memorando aos prefeitos associados, solidarizando-se neste momento de incertezas e de fragilidade institucional sem precedentes.

O documento, assinado pelo presidente interino da entidade, o prefeito de Matelândia, Rineu Menoncin, o Texeirinha, ressalta que compete ao município, em situações de calamidade pública e pandemia, editar medidas de restrição e isolamento social, bem como de reabertura gradativa, com embasamento científico e plano com medidas de prevenção e controle, desde que exista um contexto de saúde pública controlado e com adoção de estratégia contendo medidas de prevenção e restrições a serem adotadas por toda a população, motivadas por orientações e estudos técnico epidemiológicos.

Em Foz do Iguaçu, por exemplo, no último final de semana, um grupo de cidadãos foi manifestar-se na frente da casa do prefeito Chico Brasileiro, excedendo seu direito de liberdade de manifestação, ao proferirem falas de conteúdo agressivo e ameaçador, que extrapolam os limites do respeito e dignidade. “Enfatizamos defender toda e qualquer liberdade de manifestação, mas clamamos que sejam feitas com respeito, urbanidade e dignidade, pois nenhum presidente da República, governador ou prefeito sabe sozinho como resolver isso, dependendo do respaldo dos valorosos profissionais da saúde e suas técnicas epidemiológicas, de vigilância e controle sanitário, para conseguir salvaguardar a vida da população em risco”, diz a nota. “Sabemos do interesse de todos os prefeitos em abrirem o comércio, mas também enfatizamos a sua responsabilidade com a saúde e vida das pessoas, quando se embasam em análises técnicas e planos de contingência abrangendo abertura gradativa e fundamentada na ciência, com ampla participação de todos nas medidas de prevenção”, concluiu o presidente da Amop.