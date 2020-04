Anjos Colchões & Sofás doa kits preventivos para rede de saúde municipal se proteger do Codiv-19

Em uma ação conjunta entre fábrica e funcionários, a Anjos Colchões & Sofás doou para a rede municipal de saúde de Capitão Leônidas Marques, cidade do interior do Paraná e aproximadamente 500km de Curitiba, 500 kits preventivos, contendo máscara, avental e touca. Com a fábrica fechada e todos os funcionários em férias coletivas até o final de abril, 30 deles se voluntariaram e, com a matéria-prima, que já é utilizada na produção dos colchões e doada pela rede franqueadora, fabricaram os equipamentos de proteção.

“O momento que estamos vivendo exige de nós colaboração e uma visão mais empática sobre o próximo. Nosso compromisso sempre foi atuar de maneira propositiva no meio que estamos e agora, diante da pandemia, identificamos como nosso papel doar o que tínhamos, que era a matéria-prima, mão de obra qualificada, estrutura para fabricação e nosso sentimento de apreço pelo próximo”, afirma Leonardo dos Anjos, diretor de franquias da rede.

Sobre a Anjos Colchões & Sofás

Fundada no Paraná em 1990, a Anjos Colchões & Sofás começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 incorporou mais dois braços de negócios e estruturou um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás.