Apresentação da Esquadrilha da Fumaça marca os 20 anos do Gramadão de Itaipu

A Esquadrilha da Fumaça será a grande atração do aniversário de 20 anos do Gramadão da Vila A, no dia 27 de março, uma sexta-feira. A apresentação aérea vai começar exatamente às 17h30, com duração de 40 minutos. A organização orienta o público a chegar com pelo menos meia hora de antecedência, para garantir um bom lugar. Também haverá shows com artistas locais e atividades recreativas para as crianças.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, lembrou que o Gramadão é o principal ponto de encontro dos moradores da cidade e a festa dos 20 anos deve estar à altura da importância do espaço. “Será um momento para reunir a família e assistir a um espetáculo único, além das inúmeras atividades que estão sendo programadas”, afirmou. “Todos estão convidados”, completa Silva e Luna.

A esquadrilha é uma das unidades da Força Aérea Brasileira (FAB) e se apresenta com sete aviões Super Tucano, da Embraer. As manobras incluem looping, cruzamento simultâneo de aeronaves e voos de cabeça para baixo. Desde 1953, quando a unidade foi criada, foram 3,5 mil apresentações em mais de 20 países.

Em Foz do Iguaçu, a última apresentação ocorreu em agosto de 2012, também no Gramadão da Vila A, dentro da programação da Semana Cívica. Na época, o público lotou o espaço para assistir as acrobacias aéreas e a expectativa é que o show volte a atrair um grande número de pessoas.

A festa de 20 anos ocorre em um momento de transformação do Gramadão. Segundo a superintendente de Comunicação Social e de Turismo de Itaipu, Patrícia Iunovich, a apresentação marca o início de uma série de eventos deste ano da binacional para a comunidade. Esses eventos culturais serão feitos em parceria com a prefeitura de Foz do Iguaçu e farão parte do calendário do município. “A Itaipu quer estar cada vez mais próxima da população com iniciativas que tragam bem-estar para moradores e turistas, seguindo as diretrizes da gestão Silva e Luna”, afirmou.

Novo Gramadão

O espaço de 31 mil metros quadrados, inaugurado em 2000, é administrado pela Comunicação Social de Itaipu e passará no segundo semestre pela maior revitalização de sua história, com novo mobiliário urbano, ampliação da arborização e paisagismo, reforço na iluminação, construção de arquibancadas e rampas de acessibilidade, entre outras melhorias. O investimento previsto é de R$ 2,6 milhões.

A intenção é transformar o Gramadão em um novo parque de lazer da cidade. As melhorias serão feitas de forma gradativa, para permitir que a população e os comerciantes continuem a usar o espaço durante a reforma. A expectativa é que as obras estejam prontas em 2021.

O Gramadão também será parte do itinerário do circuito turístico que vai ligar o Futuro Mercado Municipal à Itaipu, passando por pontos históricos da cidade e que remetem à história da usina. O circuito foi anunciado no final do ano passado e deverá ser implantado também em 2021.