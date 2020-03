Araucária lança programa de bolsas de pesquisa em parceria com a Volvo

A Fundação Araucária, em parceria com a Volvo do Brasil, lançou nesta segunda-feira (16) o programa de bolsas de pesquisa para aprendizado de estudantes em práticas relacionadas a automotores. Serão investidos R$ 174 mil, sendo R$ 59,16 mil da Fundação Araucária e R$ 114,84 mil da Volvo.

“O setor automotivo é muito importante para a economia do Paraná”, disse o presidente da Araucária Ramiro Wahrhaftig. “O setor tem colocado o Estado na liderança da produção industrial no Brasil e precisa de uma mão de obra cada vez mais qualificada. Potencial que temos nas nossas universidades. Por meio desta chamada, conseguiremos incentivar a articulação entre academia e setor produtivo mais uma vez”, destacou o presidente

O programa de Bolsas Fundação Araucária e Volvo do Brasil, passará a incorporar a construção estrutural de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação no Paraná (NAPI), que vem sendo fomentada pela Fundação Araucária. “O objetivo dos NAPIs é buscar uma articulação mais intensa dos atores do Sistema Regional de Inovação do Paraná e a mobilização dos ativos reunidos no território paranaense, em torno dos desafios ligados ao desenvolvimento do território”, afirma o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Araucária Luiz Márcio Spinosa.

As propostas devem estar relacionadas aos seguintes temas: Big Data, Desenvolvimento de Produto, Durabilidade, Desenvolvimento de Sistemas (TI) para Conectividade Veicular e Desenvolvimento de um ambiente computacional para visual analytics do desempenho da manufatura.

Segundo o diretor de Relações Governamentais da Volvo, Alexandre Parker, em linha com os investimentos recentemente anunciados pelo grupo em Pesquisa e Desenvolvimento, a aproximação com as universidades é muito relevante para contribuir com o desenvolvimento local de projetos de inovação. “A parceria com a Fundação Araucária é de grande valia para a Volvo do Brasil. Espera-se que este edital seja o primeiro de vários, otimizando nossos desenvolvimentos por meio da aproximação estratégica com as pesquisas realizadas no Paraná”, conclui Parker.

O programa é dirigido a alunos matriculados em programa de pós‐graduação Stricto Sensu – mestrado, para exercer atividades de nível superior envolvendo técnicas e métodos específicos na Fábrica da Volvo do Brasil Veículos, em Curitiba. Serão até cinco bolsas-empresa, com dedicação de 24 horas semanais, no valor mensal de R$ 2,9 mil por até 12 meses.

As propostas devem ser enviadas até o dia 16 de abril, por meio da Plataforma de Operação de Projetos Públicos (Sparkx), disponível no site www.fappr.pr.gov.br. O resultado final deve ser divulgado a partir do dia 15 de junho.