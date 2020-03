Assis afirma que primeiras suspeitas de coronavírus apontaram negativo

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand divulgou, nesta terça-feira (24), que os resultados laboratoriais das duas primeiras suspeitas de coronavírus (Covid-19) registrados na cidade apontaram negativo. Os exames avaliados são de uma criança com 3 anos e de homem de 66 anos. A informação foi confirmada pelo prefeito João Pegoraro e pelo secretário de Saúde, Renato Marcon, acompanhados do diretor de Vigilância, Fábio Fantin, em transmissão ao vivo pela página oficial do Município no Facebook.

Mesmo com os resultados que trouxeram alívio momentâneo, o prefeito reforçou a recomendação para que as pessoas permaneçam em suas residências sem contato com outras pessoas durante o período de quarentena. Ele também destacou e agradeceu a atuação dos profissionais de saúde que estão se dedicando às suas funções no momento de pandemia.

“Nossa equipe está trabalhando e tomando decisões com o único objetivo de salvar vidas. O momento é difícil e crítico para a saúde pública mundial e não podemos permitir que esse cenário comprometa Assis Chateaubriand. Por isso, não devemos baixar a guarda e contamos com a colaboração de todos, principalmente da nossa população. A ordem nacional é fique em casa. Então, Fiquem em casa e vamos evitar a propagação do coronavírus”, disse Pegoraro.

Outros dois casos suspeitos registrados no município esperam análise do Laboratório Central do Estado (Lacen). Trata-se de um homem de 29 anos de idade e de uma mulher com 48 anos que, recentemente, viajaram ao Paraguai – área considerada de risco.

Ambos foram prontamente atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, permanecem com saúde estável e estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica, com recomendação de permanecerem em quarentena.