Assis aguarda confirmação do Lacen de morte por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand foi comunicada pela 20ª Regional de Saúde, na tarde desta quinta-feira (16), da morte de uma criança de 11 anos de idade com suspeita do novo Coronavírus (Covid-19). A menina deu entrada no Hospital São Lucas, na noite de terça-feira (14), com sintomas como febre e dor de cabeça, e com a evolução do quadro clínico, foi encaminhada durante a madrugada de hoje para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), em Cascavel, mas não resistiu às complicações.

Com a suspeita, ainda no município, a equipe epidemiológica fez a coleta do exame e encaminhou a amostra para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen), que deverá confirmar ou não que o óbito foi causado pelo vírus.

Em nota, o Hospital Universitário informa ter realizado o exame rápido que resultou positivo para a Covid-19, mas é necessária a contraprova do teste enviado ao Lacen.

Com a morte suspeita, a Secretaria Municipal de Saúde deu início a uma investigação conjunta com os dois hospitais envolvidos no caso e a 20ª Regional de Saúde.

Oitavo caso confirmado

Nesta quinta-feira, também foi confirmado o oitavo caso do novo Coronavírus no município. Trata-se de um homem com 76 anos idade, que apresentou os sintomas iniciais no último dia 9, não precisou ser hospitalizado e está em isolamento domiciliar. O mesmo foi recomendado aos familiares e contatos próximos do paciente.

Segundo paciente curado

Por outro lado, no mesmo dia, o Município também confirmou que uma mulher de 42 anos recebeu alta da Vigilância Epidemiológica e é a segunda pessoa curada da Covid-19. Após apresentar indícios da contaminação viral no dia 2 de abril, ela não chegou ser internada e, desde então, se manteve em distanciamento social. Com o diagnóstico de cura, a paciente está liberada para que volte a desenvolver suas rotinas diárias.