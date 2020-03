Assis Chateaubriand mais bonita: Avenida Tupãssi recebe nova pintura

Paralelo aos grandes investimentos dos últimos anos em obras que vêm transformando Assis Chateaubriand em um município protagonista na região oeste do estado, a administração também trabalha para deixar a cidade mais bonita e atrativa. Nesta semana, está sendo concluída a pintura do calçadão central da Avenida Tupãssi.

No trecho de quase um quilômetro, entre as praças dos Pioneiros e São Francisco, o espaço vem sendo revitalizado e ganhando cores com a pintura dos pavers da calçada e das passarelas para pedestres, bem como da ciclovia. Para o serviço, o Município está investindo aproximadamente R$ 50 mil, entre materiais e mão de obra própria. “Além de investirmos em melhorias na infraestrutura da cidade, queremos também manter Assis Chateaubriand com um visual agradável, afinal, temos um povo receptivo e um comércio que é polo microrregional, pois recebe consumidores de várias cidades”, comentou o prefeito, João Pegoraro.

Após passar por uma completa revitalização, a nova Avenida Tupãssi foi inaugurada em dezembro de 2017, num projeto executado na gestão do deputado estadual Marcel Micheletto, quando prefeito. O investimento foi de R$ 2,965 milhões, com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Moacir Micheletto In Memoriam e, posteriormente, garantidos pelo deputado Sérgio Souza junto ao Ministério da Cidade. O Município aplicou outros R$ 494 mil como contrapartida.

Além de modernizar sua estrutura, a municipalidade também projetou mudança na arborização da avenida, retirando árvores antigas que danificavam as calçadas e ofereciam riscos às pessoas que passavam pelo local, onde foram plantadas 85 novas árvores de espécies adequadas para áreas urbanas, sendo ipês rosa e roxo (ambos de grande porte), e ipês amarelo e branco (médio porte), além de flores e plantas ornamentais. Já no trecho entre Igreja São Francisco e o portal de acesso ao trevo da PR-239, foram plantadas outras 166 árvores. A Avenida Tupãssi também passou a contar com acomodações em espaços que servem para descanso e encontro de famílias e amigos.

Recentemente, com o objetivo de dar mais segurança na área de maior circulação de pessoas no trânsito da cidade, a Prefeitura também investiu R$ 133 mil para implantação de 12 passarelas elevadas, que substituíram as convencionais faixas de pedestres.