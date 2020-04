Assis: Sábado foi dia de mutirão no Primavera

Num ano em que todo o Paraná sofre com uma grande epidemia de dengue, as equipes de saúde e de serviços urbanos, da Prefeitura de Assis Chateaubriand, seguem incansáveis nos trabalhos de combate à doença. Além das vistorias diárias dos agentes de endemias nos imóveis em busca de focos do mosquito, desde o início do ano, o município vem realizando mutirões de limpeza por toda a cidade e esse trabalho está sendo fortalecido a cada dia.

Exemplo disso aconteceu no sábado (25). Numa ação conjunta com a comunidade, um mutirão de limpeza foi realizado na região do Conjunto Primavera, com a recolha de entulhos. Antes, foram entregues sacos plásticos e os moradores foram orientados a retirarem o lixo de seus quintais, depositando-os na frente das casas.

Na sequência, as equipes passaram fazendo a coleta dos resíduos separados e também de recipientes que foram encontrados pelas ruas.

“Esse trabalho acontece todos os dias em diferentes bairros para mantermos a cidade limpa, com o objetivo principal de combater a dengue e a proliferação de escorpiões (mesmo sabendo que há pessoas que não colaboram e continuam depositando lixo em qualquer canto). As nossas equipes seguem incansáveis nesse trabalho e precisamos da colaboração de toda a população para termos uma cidade limpa e fazermos juntos uma Assis Chateaubriand cada vez melhor”, disse o prefeito, João Pegoraro.