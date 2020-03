Atividades alusivas ao Dia da Mulher começam pelos Clubes de Mães

Mês de março é considerado o Mês da Mulher e o município de Santa Helena está organizando uma série de atividades de valorização da classe, iniciando por oficinas motivacionais destinada a todos os Clubes de Mães.

Na tarde desta segunda-feira (2), foi a vez das mulheres de Moreninha que se envolveram em dinâmicas e atividades de integração e conhecimento conduzidas pelas profissionais Lenir Zimermann e Eloni Castro.

Durante a semana, outras localidades serão contempladas conforme o cronograma abaixo:

Dia 04: São Clemente (envolvendo também Sub Sede)

Dia 05: Esquina Céu Azul

Dia 06: São Roque

Dia 07: Cidade

Evento Macro

Todos os anos, a Administração Municipal promove um momento festivo em comemoração do Dia da Mulher e, neste ano, o evento acontecerá no dia 14 de março, às 14h no Centro Paroquial.

A expectativa, de acordo com a organização, é de um evento grande, mas organizado de modo que todas possam se sentir à vontade para prestigiar as atrações: “Estamos preparando tudo com muito carinho para que as mulheres tenham um dia de festivo digno do papel que exercem diante da sociedade, teremos um momento de recreação, uma fala da presidente do Comitê de Enfrentamento da Violência Contra Mulher, um show de humor e uma atração musical,” adianta Fabricia Bedendo.

A festa é destinada a todas as mulheres do município que deverão retirar os seus convites a partir do dia 12 de março, na secretaria de Assistência Social.