Aula inaugural do PROERD é realizada na Escola Criança Feliz

Pelo quarto ano consecutivo as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) são realizadas em Marechal Rondon. A aula inaugural deste ano, aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 09, no 5º ano, da Escola Municipal Criança Feliz.

Antes do início da aula, houve uma pequena frente de honra, contando com a presença dos secretários de Educação, Marcia Winter da Mota, e de Mobilidade Urbana, Coronel Welyngton Alves da Rosa, da diretora de departamento, Adriane Kappes Vorpagel, da assessora pedagógica Nair Mohr Neubecker, e das instrutoras do Proerd, as soldados Larisa Balko e Joselaine Oliveira.

Neste primeiro semestre, cerca de 370 alunos participarão das aulas. A formatura ocorrerá em 17 de junho.

O Proerd é desenvolvido nas escolas em turmas de 5º ano, por policiais militares treinados. Através de metodologia especialmente voltada para crianças, os policiais passam a mensagem de valorização à vida, salientando a importância de manter-se longe das drogas. Após quatro meses de curso, as crianças recebem o certificado PROERD, ocasião em que prestam o compromisso de manterem-se longe das drogas e da violência.