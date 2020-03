Automóveis: Novo Onix oferece tecnologias inéditas

Na era digital, nenhum outro carro encanta tanto quanto o Onix. O compacto da Chevrolet logo se transformou no mais vendido por tornar acessíveis tecnologias antes restritas, entre elas sistemas avançados de conectividade e a transmissão automática de seis marchas. Agora é a vez do Novo Onix, que chega ainda mais tecnológico e com o melhor conjunto do segmento – sem cobrar mais por isso.

Maior e mais refinado, o Novo Onix traz para a categoria tecnologias capazes de se antecipar às necessidades do usuário. A começar pelo Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável. Sua conexão à internet de alta velocidade permite ainda atualizar sistemas do veículo de forma remota, igual já acontece com smartphones. Um novo aplicativo permite ao motorista consultar desde informações do computador de bordo até iniciar a climatização da cabine à distância.

Motor turbo, assistente de estacionamento semiautônomo, acionamento da ignição por botão, sensor de ponto cego e nova geração do multimídia MyLink são outras novidades disponíveis para o Novo Onix e para o Novo Onix Plus, como passa a ser chamado o sedã.

Já airbags frontais, laterais e de cortina, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa e limitador de velocidade passam a complementar a lista de itens de série. Estreiam junto dois motores de nova geração da família Ecotec, incluindo uma inédita opção turbo – a mais econômica da categoria. “Mais uma vez, o Onix vai subir a barra do seu segmento. Tecnologias até então impensáveis para a categoria, como Wi-Fi, assistente de estacionamento e seis airbags, agora estão disponíveis no Novo Onix. E o melhor: pelo mesmo preço”, disse Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

