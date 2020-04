Banco de Leite do Huop recebe doação de novos freezers do Rotary Primavera

Atitudes que fazem a diferença contagiaram sentimentos de alegria no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), nesta terça-feira (31). O Rotary Cascavel Primavera doou quatro freezers para o Banco de Leite do hospital. Atualmente, são 15 freezers, sendo 13 para estoque de leite. “Esses quatro vão substituir os que já estavam com tempo de uso, com alguns danos e risco de queda das gavetas de estoque”, explica a nutricionista, Poliana Nicole Becker.

O Banco de Leite do Huop recebe em média doação de 200 litros de leite\mês, e o destina prioritariamente para bebês prematuros, internados na UTI Neonatal do Huop. O leite doado fica armazenado por 15 dias, quando cru, e por até seis meses, quando pasteurizado. “A média aqui no hospital é de um mês de armazenamento, pois temos uma demanda bastante alta e os freezers são de extrema importância para nós”, enfatiza Poliana.

De acordo com a nutricionista, devido ao cenário da pandemia do Covid-19, alguns cuidados extras estão sendo tomados. As mães foram alertadas com relação aos sintomas e suspeita da doença. “Em quadro de sintoma gripal, ou outro sintoma suspeito, a doação é suspensa” comenta. Além disso, as novas doadoras também passam por uma triagem de exames. O Banco de Leite tem horário de atendimento das 8h às 18h de segunda a sexta, e das 8h às 12h sábado e domingo.