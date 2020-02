Banco do Brasil homenageia lideranças que trabalham pelo agronegócio

Um reconhecimento e agradecimento a empresas, empresários, produtores rurais e gestores públicos pelo trabalho desenvolvido em prol do agronegócio. Com este objetivo, sete personalidades foram homenageadas ontem(06) à noite em Cascavel pelo Banco do Brasil. Entre os homenageados estava o prefeito Leonaldo Paranhos, que recebeu a placa em decorrência dos investimentos que o município vem fazendo no campo nos últimos anos.

“ É uma alegria muito grande e sensação de parte do dever cumprido porque ainda temos muito a fazer. Mas tendo o reconhecimento do setor produtivo , agrícola, através do Banco do Brasil, uma instituição reconhecida nacionalmente, presente em mais de 20 países com mais de cem mil servidores, é muito importante. Quero compartilhar este prêmio com toda nossa equipe, desde os estagiários, servidores e secretários, à população de Cascavel que teve paciência para esperar o momento certo. O poder público não pode mais deixar de fazer a sua parte. Esta homenagem , talvez possa ser um divisor de águas da nossa cidade que reconhecidamente é uma referência nacional”, disse Paranhos.

O superintendente do Banco do Brasil no Paraná, Fabrício Casalli Reis, disse que os homenageados são pessoas que, aos olhos do Banco do Brasil, fizeram a diferença e estão trazendo algo de novo para o município de Cascavel.

“Estamos com esta homenagem comemorando o ano que tivemos e reafirmando o compromisso do Banco do Brasil com o agronegócio paranaense e brasileiro. Nós temos entre os nossos homenageados, produtores, parceiros e autoridades que se dedicam ao protagonismo deste segmento. São pessoas que o Banco do Brasil entendeu que este ano fizeram a diferença não só como produtores à frente do seu negócio como também autoridades e parceiros que facilitam todo este processo de progresso”, ressaltou.

Eficiência Municipal

Carlos Motta, vice- presidente do Banco do Brasil, também participou da solenidade e destacou a parceria que a instituição vem firmando com o Município. “ Estamos sempre investindo no agronegócio brasileiro e apoiando a prefeitura numa linha de empréstimo e financiamento chamada ‘Eficiência Municipal’ e, por consequência, o prefeito Paranhos e a sociedade financiando e dedicando investimentos à área de educação.”

Na manhã de ontem, foi assinado entre o Banco do Brasil me o Governo Municipal, no Show Rural Coopavel, um financiamento de R$ 28 milhões para investimentos na educação. Os recursos serão utilizados para obras de reformas, melhorias, construção e aquisição de equipamentos para os 106 prédios de escolas municipais e Cmeis de Cascavel.

A homenagem ao prefeito Paranhos, segundo Carlos Mohabe Guedes de Carvalho, superintendente do Banco do Brasil em Cascavel e região, deve-se ao esforço e olhar diferenciado para o homem do campo que “atrelado ao Banco do Brasil,firmando parcerias, buscando meios de disponibilizar ao homem do campo, desde o grande produtor e principalmente ao pequeno produtor, as soluções que a instituição tem. Obviamente que isso acontece através de convênios e parcerias firmadas com o poder municipal, com as ações da Secretaria de Agricultura e do próprio prefeito Paranhos que tem se mostrado cada vez mais próximo do povo e parceiro do banco do Brasil.”

Também receberam a homenagem o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, DilvoGrolli, Wanda Inês Riedi, Jocélio Luiz Siloti,Helmuth Guilherme Bleil Júnior e Leila Zorzeto.