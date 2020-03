Bariloche já se prepara para a comemoração mais doce da cidade: A Festa Nacional do Chocolate

Uma das coisas que Bariloche tem de melhor é a gastronomia, e dentre as sobremesas, o chocolate produzido na cidade é um dos melhores da região. E para comemorar a época mais doce do ano, a cidade celebra a já tradicional Festa Nacional do Chocolate.

A edição deste ano vem com muitas surpresas e uma programação feita para toda a família, como a Casa do Coelhinho da Páscoa, a maior barra de chocolate do mundo, caça ao tesouro, ciência do chocolate, rua do chocolate e muitas outras surpresas.

De quinta a domingo, no fim da tarde, a “Rua do Chocolate”, uma parte da tradicional rua Mitre que possui diversas chocolaterias, terá atividades como Arte com Chocolate, Degustação às Cegas, Ciência do Chocolate e shows. No Centro Cívico, a Casa do Coelho recebe as crianças com atividades especiais.

A maior barra de chocolate do mundo será preparada na sexta-feira da Semana Santa, também na Rua Mitre. Será mais de 220 metros e duas toneladas do melhor chocolate, fabricada por 200 chocolatiers das principais chocolaterias da cidade. A barra gigante também leva cerca de 400 quilos de nozes, amendoim, passas e outras iguarias. Assim que pronta, o público é convidado a degustar a barra gigante.

Haverá intervenções artísticas com ovos de Páscoa gigantes especialmente decorados nos arcos da entrada da rua do chocolate, e todos os dias no Salão Cultural da Rua Moreno haverá diversas atividades especiais para crianças.

A festa é organizada pela Câmara de Chocolatiers da cidade, pelo órgão de Promoção ao Turismo (Emprotur), município de Bariloche e pela província de Rio Negro.

A indústria

Atualmente a cidade possui mais de 25 lojas de chocolates, quase todas presente no centro da cidade, transformando a rua Mitre em “Rua do Chocolate”. A maioria das instalações também oferece cafeteria, pastelaria e sorvete artesanal. A produção anual é de cerca de 1.200 toneladas e gera cerca de 1.500 empregos.

A Festa Nacional do Chocolate já é um evento fixo no calendário anual da cidade, na qual moradores e turistas de toda a região sempre participam. Cerca de 10 mil pessoas são envolvidas somente para a elaboração da maior barra de chocolate do mundo. Além disso, nos últimos anos, a hotelaria da cidade chega a 90% de ocupação nessa época.

