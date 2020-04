Bibliotecas de Rondon retomam atendimento com restrições

A Biblioteca Pública Martinho Lutero e a Biblioteca Cidadã Alice Weirich voltaram a atender o público, exclusivamente para a devolução e retirada de livros, obedecendo todas as medidas protetivas de prevenção ao Coronavírus, como o uso de máscaras e luvas (pelos visitantes e atendentes), uso do álcool em gel e uso de água sanitária nas entradas das bibliotecas.

Para o atendimento estão previstas algumas alterações, entre elas então o atendimento diferenciado das 8h às 16h, sem fechar para o almoço. O atendimento é individual, de 15 minutos por pessoa, atendendo aos decretos publicados.

As trocas ocorrerão nos seguintes moldes para os livros que serão devolvidos: livros com composição de papel, um dia de descanso para retornar a prateleira de empréstimo; livro com composição de plástico, três dias de descanso para retornar a prateleira de empréstimo, qual segue os estudos já realizados e publicados pela The New England Journal of Medicine.

Não será permitida a permanecia no espaço da biblioteca para estudos e pesquisas nos computadores.

A Biblioteca Martinho Lutero está localizada na rua Sergipe, 625, centro, ao lado da Câmara de Vereadores, fone 3284-2913. A Biblioteca Cidadã Alice Weirich, no Bairro São Lucas, ao lado do Posto de Saúde, fone 3254-0739. Todos os munícipes podem retirar exemplares nas unidades.