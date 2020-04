Boletim aponta 18 novos casos suspeitos de Coronavírus em Toledo

Após a divulgação do Boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), a coordenação do Centro de Operações de Emergência (COE) atualizou na tarde desta quarta-feira (15) a situação epidemiológica do município em relação ao coronavírus. Ao todo foram notificados 89 casos até o momento. Destes, 70 já foram descartados, um caso foi confirmado e 18 são suspeitos e ainda aguardam resultado de exames.

O Médico do COE, Fernando Pedrotti, justificou o aumento de casos suspeitos no Boletim de hoje em função dos registros acumulados no sistema em função de casos notificados no final de semana. Dos 18 casos suspeitos, seis pessoas encontram-se internadas, sendo que uma delas em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)