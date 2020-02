Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort possui a melhor estrutura para eventos da Tríplice Fronteira

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort oferece o melhor espaço para eventos na cidade de Foz do Iguaçu. Inaugurado em agosto de 2019, o novíssimo Pátio da Mata é um espaço multifuncional e flexível com 1.700 m² de área, totalmente integrado à natureza com capacidade para até 1.064 pessoas em formato auditório e 900 pessoas em formato banquete (mesas redondas com cadeiras) oferecendo ao cliente a oportunidade de realizar eventos em um espaço exclusivo e totalmente personalizável.

Além disso, a capacidade das outras 20 salas para eventos é para mais de 6.200 pessoas nos seus 6.700 m² de área. O Centro de Convenções e Eventos do Bourbon Cataratas garante a adequação dos locais a diferentes necessidades, desde pequenas reuniões a grandes feiras e congressos para milhares de pessoas simultaneamente. O empreendimento proporciona também o melhor sinal de internet de eventos da cidade.

O Centro de Convenções e Eventos possui 5.000 m² e 20 espaços: o Ballroom Cataratas do Iguaçu I e II, que são moduláveis e têm capacidade para até 1.300 pessoas, e o Ballroom Bourbon, que pode receber 1.400 pessoas, tem pé direito de nove metros de altura e entrada independente. O Pavilhão de Exposição de 1.320 m² possui amplos foyers, cozinha exclusiva, business center, aluguel de equipamentos audiovisuais e entradas independentes. O empreendimento oferece ainda guest relation bilíngue, equipe exclusiva para atender eventos simultâneos, áreas para eventos ao ar livre e diversos restaurantes.

Para fazer a reserva ou cotação do Pátio da Mata ou de qualquer um dos espaços para o seu evento basta enviar e-mail para [email protected]bourbon.com. br ou ligar para o telefone (45) 3521-3900.

Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort possui 311 apartamentos, cinco opções de restaurantes (Naip iCoffee Shop, M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, Restaurante Tarobá e Trattoria di Carinola, além do Kibô Sushi Corner) e mais de 19 espaços para eventos, superando 5 mil m² de área. Para o lazer oferece atividades como arvorismo, escalada, arco e flecha, campo de futebol, quadra poliesportiva, Casa do Tarzan, casa na árvore, mata nativa com trilha ecológica e observação de aves, minizoo, horta orgânica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos de mesa, Bourbon Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Turma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature Spa, duchas circular e escocesa, saunas, piscinas e salão de beleza.

As facilidades contam com apartamentos hipoalergênicos para não fumantes e para portadores de necessidades especiais; baby sitter; capela; Copa do Bebê; minishopping com lojas de presentes e conveniências, e agências de turismo receptivo; estacionamento; internet wi-fi e room service 24h.