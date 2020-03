Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort tem destaque feminino na área de eventos

No dia 1 de junho de 1990, Célia Grenteski começou como recepcionista de restaurante no Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort e hoje está há quase 30 anos na Rede Bourbon. “Sou de Andradina, interior de São Paulo, e quando cheguei em Foz do Iguaçu sonhava em trabalhar em um Resort. Participei da primeira seleção que aconteceu no Cataratas, e consegui a vaga após um teste de datilografia, no qual me destaquei”, relembra orgulhosa.

Há alguns anos, Célia é sinônimo de liderança na área de eventos do Resort, coordenando diversas equipes do empreendimento para que todos os clientes estejam 100% satisfeitos. Em janeiro de 2020, foi indicada no Top Tur, Prêmio Panorama do Turismo como Profissionais do Ano de 2019 na área de eventos. “Eventos, eventualidades, detalhes, organização e planejamento: esses são os atributos que acabam sendo um diferencial para as mulheres na área de eventos. Além da simpatia, é claro”, afirma Célia que acrescenta que também existem muitos homens que se destacam na área e que o mais importante é gostar de trabalhar com pessoas.

Segundo levantamento realizado pela Associação Global para a Indústria de Exposições (UFI), com mais de 200 pessoas de toda a cadeia, 61% dos profissionais acreditam que suas empresas apoiam ativamente a liderança feminina. Em uma área de extrema atenção ao detalhe, como eventos ou feiras de negócios, é justamente nas habilidades comportamentais e mais relacionadas à comunicação que as mulheres se destacam.

Célia é categórica ao afirmar que nada vence o trabalho! “Com eventos, acender e apagar as luzes é fundamental para deixar tudo pronto e atender as necessidades do cliente durante o dia”, ressalta. A função de gerente de eventos vai muito além de organizar o espaço e atender demandas pontuais, é a arte de tornar cada evento único e cada cliente um parceiro leal. “O ponto positivo é que não existe rotina, cada evento tem a sua peculiaridade e atendemos cada um de forma individualizada e com bastante carinho”, afirma a gerente que garante que escolheria trabalhar na área novamente sem pestanejar.

Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort

O Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort possui 311 apartamentos, cinco opções de restaurantes (Naip iCoffee Shop, M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, Restaurante Tarobá e Trattoria di Carinola, além do Kibô Sushi Corner) e mais de 19 espaços para eventos, superando 5 mil m² de área. Para o lazer oferece atividades como arvorismo, escalada, arco e flecha, campo de futebol, quadra poliesportiva, Casa do Tarzan, casa na árvore, mata nativa com trilha ecológica e observação de aves, minizoo, horta orgânica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos de mesa, Bourbon Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Turma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature Spa, duchas circular e escocesa, saunas, piscinas e salão de beleza.

As facilidades contam com apartamentos hipoalergênicos para não fumantes e para portadores de necessidades especiais; baby sitter; capela; Copa do Bebê; minishopping com lojas de presentes e conveniências, e agências de turismo receptivo; estacionamento; internet wi-fi e room service 24h.