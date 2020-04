BRDE renegocia 80% dos contratos com clientes

Diante dos efeitos generalizados causados pela pandemia do Coronavírus no Paraná, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) montou uma força-tarefa para atender o volume de novas solicitações e, também, oferecer suporte e condições facilitadas aos clientes que possuem contratos de financiamento em andamento.

Por meio do sistema de internet banking, o BRDE liberou um espaço para que os atendimentos sejam mais ágeis e assertivos. O Banco mobilizou as equipes para entrarem em contato com os clientes, de forma individualizada, oferecendo a alteração no contrato, já que muitos não procuraram a instituição de forma espontânea e dentro do prazo previamente estabelecido.

“Nossa equipe está dialogando com todos aqueles clientes que possuem planos passíveis de prorrogação. Até o momento, já renegociamos mais de 80% da nossa carteira ativa, o que totaliza mais de R$790 mi. Com os contatos individualizados, alcançamos mais de 300 clientes que ainda vão nos informar se irão ou não aderir à prorrogação que oferecemos”, explica o diretor de operações do BRDE, Wilson Bley Lipski.

A iniciativa, além de oferecer suporte e apoio aos clientes, também demonstra o interesse do Banco em se manter ao lado dos paranaenses, mantendo as engrenagens da economia trabalhando a favor do Estado.

“O sistema internet banking é bastante utilizado e o cliente tem uma ferramenta facilitada em mãos. Por ali, ele consulta contratos, entra em contato com o Banco e, ainda, pode solicitar as prorrogações que estão sendo oferecidas. É a tecnologia sendo utilizada a nosso favor, neste momento de dúvidas e incertezas”, afirma o diretor do banco.

Facilidades

A prorrogação oferecida pelo BRDE poderá contemplar mais de R$970 milhões, chegando a 1248 operações. Nos casos de quem tem saldos vencidos, novas oportunidades de acordo serão oferecidas, a fim de facilitar os processos e amenizar a situação de crise. As equipes estão dedicadas para atender a todas as demandas, tanto de novas solicitações como também de prorrogações e negociações. Nos próximos dias iniciam-se as prorrogações das operações do segmento rural e a expectativa é que se dobre este valor já renegociado.

Caso haja interesse em abrir pedidos de financiamento junto ao BRDE ou necessidade de renegociar prazos e prestações, o Banco continua à disposição da população pelos canais digitais, tais como WhatsApp (41 99934-4575), pelo e-mail ([email protected]), pelo telefone (41 3219-800) e pelo site www.brde.com.br/solicitar-financiamento.