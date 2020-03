Cafeteria de Curitiba lança bar de drinks com café como grande estrela

Com um projeto pioneiro do casal Leo Moço e Estela Cotes em parceria com a Prumo, aceleradora do Grupo 3Corações, o Café do Moço abriu as portas em Curitiba promovendo uma grande imersão no mundo dos cafés especiais. Além de contar com uma infraestrutura completa, a nova cafeteria, localizada no bairro Juvevê, encanta ao apresentar opções gastronômicas variadas para os diversos momentos do dia. Um dos destaques da casa é o Bar de Drinks, um espaço exclusivo para apresentação de receitas clássicas e autorais, assinadas pelo premiado barista Igor Salles.

Dentro da seleção de drinks não alcoólicos, o destaque fica por conta do coquetel Sweet Melina, feito com vinho branco, café coado, suco de pêssego e tônica. Outras opções como Rilove Latte e Latte do Cangaço e os clássicos Expresso tônica e Afogatto completam o menu. Já os drinks alcoólicos com café, todos assinados por baristas da casa, foram criados com o objetivo de tornar a experiência do público ainda mais completa. “Existe um campeonato mundial voltado para drinks com café, é o Coffee in Good Spirits. Nosso objetivo, com este espaço do Balcão de Experiências, é mostrar como o trabalho do barista vai longe. É preciso muita experiência e conhecimento para unir bebidas tão distintas ao café”, explica Leo Moço, tricampeão brasileiro de barista.

Entre os destaques da carta do Café do Moço estão também o Sprouting Morango, coquetel composto por redução de balsâmico com morango, gin e espresso Sprouting Process Morango; o Mate Martini, desenvolvido com gin Beefeater infusionado com erva-mate, vermute ambrato e bitter de erva-mate; e o Sprouting Cacau, um brandy “lavado” no chocolate, xarope de cacau, gin e espresso Sprouting Process Cacau.

Além dos coquetéis exclusivos, o cardápio conta ainda com drinks clássicos da coquetelaria mundial, entre eles Irish Coffee, Gin & Tônica, Negroni, Caipirinha, Mojito, Clericot e Sangria. “As diferenças estão sempre na escolha dos ingredientes. Vamos sempre priorizar produtos nacionais de qualidade. Por isso escolhemos também trazer uma carta de vinhos 100% brasileira, com mais de 20 rótulos entre tintos, brancos, rosé e espumantes”, detalha Estela Cotes, diretora executiva da Café do Moço.

Assim como a produção de café especial tem melhorado a vida de milhares de agricultores no Brasil, a uva para a vinificação também merece protagonismo. “Temos produtos excelentes feitos aqui, ‘perto de casa’! Queremos levar ao nosso público tudo de mais surpreendente que provamos Brasil a fora”, explica Estela.

O Café do Moço fica na Rua Moyses Marcondes (nº 609), no bairro Juvevê. O empreendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h. Para dar mais comodidade ao público, o Café do Moço conta com estacionamento exclusivo e gratuito, na esquina da Rua Campos Sales com a Moyses Marcondes. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook, no perfil do Instagram (@novocafedomoco) e no site www.cafedomoco.com.br.