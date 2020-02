Campanha alerta para a proteção de crianças e adolescentes no Carnaval

O tema da campanha lançada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho vem com o tema “Carnaval – todo mundo brinca, mas com respeito!”, para conscientizar a população sobre a importância de um Carnaval inclusivo e mais protegido para crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência e idosos. “A operação Carnaval Protegido vai contar com apoio da Força-Tarefa Infância Segura, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e Conselho Tutelar para conscientização e prevenção de crimes e violências contra crianças e adolescentes e no combate à exploração sexual infantil”, explica o secretário Ney Leprevost.

Serão distribuídas pulseiras plásticas para identificação das crianças. Para ajudar a população a denunciar situações de negligência, abuso, abandono, discriminação e violência, serão distribuídos cartazes e folhetos explicando como ajudar as vítimas a procurar apoio, acionando o telefone Disque Denúncia 181. Os materiais serão divulgados também pelas redes sociais. “A população será informada, por exemplo, que a venda ou o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é crime, com pena de detenção de dois a quatro anos”, destaca o chefe do Departamento de Justiça e coordenador da Força-Tarefa Infância Segura, Felipe Hayashi.

A campanha ressalta, ainda, que importunação sexual é crime, com pena de um a cinco anos de prisão, e que os idosos precisam de cuidados mesmo durante feriadão. “O abandono, apropriação de bens, violência física ou psicológica são crimes com pena de seis meses a três anos de prisão”, informa Hayashi.

Curitiba

As ações da Força-Tarefa Infância Segura em Curitiba vão se concentrar em eventos no fim de semana na área central da cidade. No sábado (22), a operação acontece no 1º Carnaval Nerd, Geek e Cosplay, a partir das 13h30, com concentração na Praça Santos Andrade, no baile infantil na Rua Marechal Deodoro, às 15 horas e, a partir das 17h30, no desfile de blocos carnavalescos e escolas de samba, também na Marechal. “Vamos estar baseados próximos à Travessa da Lapa, apoiando o Tribunal de Justiça na fiscalização de crianças que desfilam e que, por exigência da lei, precisam apresentar alvará de liberação”, explicou Hayashi.

No domingo (23), a operação Carnaval Seguro estará na marcha Zombie Walk, a partir das 13 horas, na Boca Maldita, até as 18 horas com a festa na Santos Andrade. À noite, a ação será na Marechal Deodoro, que será palco de desfiles de blocos e escolas de samba.

Litoral

A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho promoverá ações de conscientização também no litoral paranaense. A primeira acontece na Ilha do Mel, nesta quinta-feira (20), com distribuição de folhetos, cartazes e pulseiras para identificação de crianças, para evitar que se percam de pais e responsáveis.

Na sexta-feira (21), a partir das 9 horas, a operação estará concentrada nos balneários de Pontal do Sul, Shangri-lá, Ipanema, Santa Etienne e Praia de Leste. No sábado (22), em Guaratuba e Matinhos, finalizando a ação na Matimbanda.