Campanha de Vacinação contra Sarampo se encerra nesta semana

Está chegando a reta final da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Os cascavelenses têm até esta sexta-feira (13) para garantir a imunização. Para isso, todas as 43 unidades de saúde, entre Unidades Básica de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), estão com vacinas disponíveis para a população.

O público-alvo da ação é amplo: pessoas de 5 a 59 anos. No último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde em 28 de fevereiro, já haviam sido vacinadas 10 mil pessoas no Município. A meta, no entanto, é imunizar 20 mil. O balanço final da ação será divulgado somente na segunda-feira (16), na parte da tarde.

Para a população de 5 até 19 anos e de 30 a 59 anos, a vacinação é seletiva. Já para a população na faixa etária de 20 a 29 anos, a vacinação é indiscriminada, isto é, todos precisam comparecer para a imunização, mesmo que já tenham sido vacinados.

Os jovens de 20 a 29 anos formam o principal grupo da campanha. Por isso, foi realizada a Campanha Extra Muro, onde os profissionais da Saúde foram até o público-alvo: nas instituições de ensino superior, isso para assegurar que os jovens fossem vacinados.

Em Cascavel, 190 mil pessoas precisam ser avaliadas em relação ao sarampo, ou seja, ir até a unidade de saúde e verificar a situação vacinal.

A vacinação do sarampo é muito importante, porque a doença voltou a causar preocupação com novos casos em todo o Brasil, inclusive no Paraná. Vale destacar que esta é a primeira etapa da vacinação contra o sarampo. A próxima será em agosto.

O sarampo é uma doença grave, altamente contagiosa e pode levar a óbito. Atualmente, a única forma de prevenção é a vacinação, por isso, a necessidade da imunização.

Carteira de vacinação

Ao procurar a unidade de saúde para imunização é preciso apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação. No entanto, se o cidadão não possuir a carteirinha vacinal, as equipes estão preparadas para realizar uma nova na hora.