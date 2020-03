Campanha que incentiva o descarte correto do plástico acontece nos dias 7 e 8 de março em Cascavel

É cada vez maior a preocupação com o impacto que o plástico gera no meio ambiente. São centenas de anos para o material se decompor, sinal de poluição visual, impactos ecológicos e econômicos. Por isso é fundamental mudar os hábitos de descarte, adotando a medida correta de destino do material.

A Bio Ativos, distribuidora de cosméticos Bio Extratus, desde 2015 adota um sistema de logística reversa que faz o plástico das embalagens de produtos chegar às mãos de quem pode transformá-lo em algo produtivo. É a campanha “Reciclar é uma beleza”, que já foi realizada dezenas de vezes em Cascavel e contará com uma edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nos dias 7 e 8 de março (sábado e domingo). A campanha incentiva consumidores a devolverem as embalagens vazias de cosméticos da marca em troca de produtos e brindes. E essa “troca do bem” poderá ser feita nos dois dias, das 9h às 17h, no Quintal da Bio Extratus, na Avenida Assunção, 837.

Além da ação de troca das embalagens, a edição de março, que é especial para as mulheres, vai contar com a presença de parceiros como o Projeto Amor em Fios, com orientações sobre doação de cabelos para confecção de perucas para pacientes com câncer; a ONG Cachorros Cascavel, com feirinha de adoção; a Sweet Picolateria, com venda de paletas com valores diferenciados (toda renda arrecadada no local será revertida para a Caremel e o Projeto Amor em Fios); a Bolo da Madre com degustação de bolos; a Fontana Oro, com distribuição de água para os participantes; a Somos Nós, com venda de camisetas personalizadas; e a consultora de moda Gabi Smaniotto, que estará prestando consultoria das 10h às 12h e das 15h às 17h, com orientações sobre reaproveitamento de peças de brechó, além de montar um bazar no local.

Desde a criação, a campanha já recolheu e destinou corretamente mais de 10.000 recipientes entre as edições realizadas em Cascavel, Francisco Beltrão e Pato Branco. A edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher vai seguir a mesma lógica: o lixo reciclável vai para o lugar devido e o cliente consciente leva prêmios para casa, como shampoo, condicionador, máscara, banho de creme, entre outros, de acordo com a pontuação obtida.

As embalagens arrecadadas serão encaminhadas para a Cooperativa Caremel, que hoje trabalha com reciclagem de embalagens plásticas, papelão, garrafas PET, alumínio, papel misto, sacolas plásticas, cristal, PVC, caixas de leite, ferro, eletrônicos, isopor, entre outros. A ação da Bio Ativos vai auxiliar tanto no trabalho quanto na renda dos cooperados.