Campus Cascavel promove campanha de vacinação contra o Sarampo

O Ambulatório do Pronto Atendimento Psicopedagógico e Saúde Integrada (PAPSI) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel, está promovendo Campanha de Vacinação contra o Sarampo.

A campanha tem como objetivo a vacinação da Comunidade Acadêmica (alunos, técnicos e professores) da Unioeste, na faixa etária de 20 a 29 anos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2019 foram notificados 13.389 casos de sarampo no Brasil (Brasil, 2019).

A vacinação será no dia 10 de março no Ambulatório do PAPSI nos seguintes horários:

8h às 12h, das 13h30 às 17h e das 17h30 às 22h.

É necessário levar a carteirinha de vacinação para que a dose seja aplicada.