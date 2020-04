Cascavel JL Shopping faz parte de “Mães do Brasil”

O que você quer neste Dia das Mães? A pergunta pode até ser a mesma, mas sabemos que, neste ano, a resposta é diferente. Os dias de distanciamento social inverteram prioridades, mudaram muitas rotinas, trouxeram novos desafios. E para as mães têm sido mais uma prova de resiliência.

Foi pensando nisso que a General Shopping & Outlets do Brasil, administradora do Cascavel JL Shopping, pensou em um jeito de conectar quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. É a campanha “Mães do Brasil” que quer dar voz a todas as figuras maternas. O objetivo é incentivar a solidariedade, ajuda mútua e a conexão entre as pessoas.

A proposta é simples: para participar, as mamães de todo país devem encaminhar um áudio de até 60 segundos para o WhatsApp (18) 98117-1987, respondendo à pergunta: “O que você quer neste Dia das Mães?”. Pode ser algo emocional (como ver o bebê dar os primeiros passos ou abraçar os filhos adultos que já não moram na mesma cidade) ou algo prático (como garantir renda para pagar o aluguel do mês, iniciar o próprio negócio ou pagar os estudos). Todas as mensagens serão reunidas no site www.maesdobrasil.com.br. Assim todos podem ouvir e ajudar.

Quando a solicitação for de ordem financeira, a participante deverá cadastrar seu pedido no site www.vakinha.com.br e em seguida, colar o link no hotsite www.maesdobrasil.com.br. O site ajudará a conseguir mais visibilidade à solicitação, para que ela chegue o mais longe possível. Já para outras formas de ajuda, a participante poderá solicitar o que quiser – um objeto ou um serviço (uma foodbike para começar o negócio, um tratamento para os cabelos, etc).

Nesse caso, as pessoas que desejarem ajudar terão acesso ao pedido.

A participação é gratuita e livre para todas as mães de Cascavel e do Brasil inteiro até o dia 10 de maio de 2020.