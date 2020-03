Cascavel: Unioeste promove evento sobre Libras

Na próxima quinta-feira (5), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Cascavel, promoverá uma Mesa de Debates “Diálogos entre pesquisadores sobre desafios e questões Linguísticas e Computacionais no âmbito da Libras”. Os temas abordados estarão relacionados às pesquisas e estado-da-arte nessa área do conhecimento.

As pesquisadoras convidadas são: Dra. Tanya Amara Felipe (Instituto Nacional de Educação de Surdos/Rio de Janeiro), Dra. Valéria Menezes Bastos (Departamento de Ciência da Computação/Universidade Federal do Rio de Janeiro), Dra. Patrícia Tuxi dos Santos (Departamento Linguística, Português e Línguas Clássicas/Universidade de Brasília) e Dra. Flávia Medeiros Álvaro Machado (Departamento Línguas e Letras/Universidade Federal do Espírito Santo).

O evento constitui uma das atividades promovidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas voltado para a investigação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em Interface com Língua Portuguesa Brasileira (PORLIBRAS), em parceria com o Programa de Mestrado e Doutorado de Letras, tendo início às 14h do dia 05 de março, no miniauditório 1 do campus.