Case IH concede crédito de R$10 mil em peças a clientes que fecharem negócio na Coopavel

O Pós-venda Case IH, marca da CNH Industrial, chega ao Show Rural Coopavel com condições especiais para os visitantes que fecharem negócio durante o período da feira, que acontece de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel (PR).

A marca disponibilizará aos clientes que adquirirem um trator da linha PUMA ou uma das colheitadeiras Axial-Flow Série 130, um cheque bônus no valor de R$ 10 mil reais para abatimento em peças de manutenção e desgaste, que podem ser utilizadas em qualquer máquina da frota.

Além disso, os Tratores Linha Farmall e Farmall A e as colheitadeiras Axial-Flow 4130 e 5130, adquiridos no local serão contemplados com o Plano de Manutenção Essencial, com direito a reposição de peças e itens de manutenção periódica utilizadas nas revisões de 2 Anos / 600h.

O pós-venda disponibiliza também durante o evento o pacote de Soluções Avançadas, criado para atender aos produtores rurais com peças, serviços e soluções agrícolas e para garantir a performance e prolongar a vida útil dos equipamentos.

“Nosso objetivo é estarmos sempre presentes e perto dos nossos clientes para atendermos com excelência suas necessidades. Por isso, além das condições especiais para aquisição das máquinas, o pacote de Soluções Avançadas Case IH, presente em nossa rede de concessionárias, está à disposição também durante a feira, onde temos a oportunidade de mostrar em detalhes cada benefício dos produtos e serviços oferecidos”, ressalta José Queiroz, Diretor de Marketing de Aftermarket Solutions da CNH Industrial.

O pacote de Soluções Avançadas inclui: peças Genuínas com garantia de 1 ano; peças da linha NEXPRO; linha de Embreagens Reman; Max Case IH, programa de assistência criado para devolver as máquinas ao campo no menor tempo possível; Planos de manutenção; ferramentas especiais de diagnóstico; programa de Monitoramento de Fluidos System Gard; treinamento de operação a clientes, além de entrega técnica.