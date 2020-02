Centro de Saúde retoma atendimento com estrutura reformada

Após oito meses fechado para reformas, o Centro de Saúde voltou atender a população nesta quarta-feira (26). O prédio que apresentava diversos problemas está totalmente reformado, garantindo melhores condições de trabalho e atendimento aos pacientes. Durante a reforma toda a equipe de profissionais desta unidade foi remanejada para a Unidade Básica de Saúed (UBS) da Vila Paulista. Os atendimentos aos pacientes também foram transferidos para esta unidade.

Foram investidos R$ 138 mil para a reforma, com a troca do telhado, pintura, piso tátil e limpeza das calhas, ampliação da recepção, remodelação do espaço de espera. A diretora da Atenção Básica Marcia Guilhem afirma que o grande valor das reformas é oferecer comodidade e qualidade no atendimento dos pacientes. “Há oito meses iniciamos a reforma deste prédio com muito problemas e hoje retornamos com ele todo estruturado, o que nos alegra muito, pois foi um pedido da comunidade”, aponta Márcia. “O objetivo da Secretaria de Saúde de Toledo é fortalecer cada vez mais a atenção primária em saúde e historicamente, o Centro de Saúde é uma referência em saúde pública, pois desde a década de 1970 esta unidade presta atendimento a comunidade toledana, portanto, este espaço adequado e reformado é uma conquista para a população”, destaca a Secretária de Saúde, Denise Liell. Ela adianta que após esta reforma, a Secretaria dará início a reforma da Farmácia Escola, anexa a esta Unidade de Saúde.

O Centro de Saúde atende a uma população de mais de 10 mil pessoas. Além desta unidade, outras seis unidades já receberam reformas, Vila Industrial, Jardim Porto Alegre, Panorama, Coopagro, Novo Sarandi, Cerro da Lola. Outros investimentos na área da saúde também foram realizados nos últimos três anos, entre eles reabertura do Mini Hospital, nova sede da Central de Especialidades, Centro Abastecimento Farmacêutico, Farmácia Comunitária.

Confira as obras da saúde em andamento:

Reforma da UBS de Bom Princípio

Reforma e ampliação da UBS do Jardim Europa

Construção da Unidade Básica de Saúde de Vila Nova

Central de Fisioterapia, Reabilitação e Terapias Complementares