Centro Europeu oferta capacitação gratuita online

A crise econômica ocasionada pelo novo Coronavírus (Covid-19), que está resultando na perda de empregos, redução da jornada de trabalho e fechamento de estabelecimentos comerciais e empresas, também está mostrando que é necessário atualização e inovação para profissionais liberais e micro, pequenos e grandes empresários.

Pensando neste momento, o Centro Europeu – uma das principais escolas de cursos de profissão da América Latina, com mais de 30 anos de mercado – está disponibilizando gratuitamente, a partir desta segunda-feira (27), um curso online de inovação para todo o Brasil.

“A ideia é participar desta corrente do bem que temos visto em muitos setores e ajudar profissionais e empresas a superarem essa fase difícil. Estamos disponibilizando conteúdo de qualidade para profissionais que querem fomentar novos negócios, que estejam repensando suas carreiras ou que estão retomando os seus negócios e precisam se reposicionar”, afirma Ronaldo Cavalheri, CEO do Centro Europeu.

Segundo ele, neste curso o foco é ensinar como inovar e gerar oportunidades de negócios com soluções práticas e criativas em um momento que exige diferencial nos serviços prestados. “São aulas com professores premiados que irão ajudar no desenvolvimento de habilidades profissionais específicas e de aplicação imediata no seu trabalho”, completa Ronaldo.

O curso

O curso está dividido em seis módulos que incluem entre as disciplinas o cenário atual (panorama global), futuro e possibilidades de agir e transformar, oportunidades – com estudos de caso e referências que estão inovando no mundo, prática e formas de causar impacto, como mensurar resultados e oportunidades, protagonismo e ação – como dar o primeiro passo e continuar se desenvolvendo depois do curso.

Os professores são os sócios de um dos estúdios de design mais premiados da atualidade, Mauricio Noronha e Rodrigo Brenner, da Furf Design Studio. Eles são os mais jovens a conquistar a premiação máxima Best of the Best no aclamado prêmio alemão Red Dot, a primeira empresa brasileira a receber o Leão de Cannes em Product Design e ao ganhar o iF 2018. A Furf soma mais de vinte reconhecimentos nacionais e internacionais e é a empresa que projetou o único produto com as três maiores premiações de Design do mundo.

Como acessar

O curso online gratuito será disponibilizado por tempo limitado até 15/05/2020. Para ter acesso ao curso basta acessar o link e inscrever-se e depois baixar o curso: http://liveschool.centroeuropeu.com.br/