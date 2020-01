Cervejaria premiada conta segredo para criação de receitas

O Brasil atingiu em 2019 a marca de 1000 cervejarias. Impulsionado pelo crescente número de consumidores de cerveja artesanal, o aumento na quantidade de produtores de cerveja é reflexo dessa tendência no gosto brasileiro, que cada vez mais exige produtos de maior qualidade e mais próximos aos importados.

A Hespanha Brewery faz parte desse movimento. Criada pela família Hespanha, de Paranaguá, a cervejaria teve seu início na paixão dos membros da família por cerveja artesanal. João Paulo Hespanha, um dos sócios, explica:

“Nossa avó, de origem polonesa, tinha o costume de fermentar sua própria cerveja. Quando mais velhos, eu, meu irmão e meu pai resolvemos comprar um kit de produção de cervejas e a partir daí, não paramos mais”.

A paixão por brassar cerveja foi aumentando, assim como os kits de produção caseira. Eles se associaram à Acerva-PR, entidade que promove encontros entre cervejeiros. O feedback das pessoas que provavam as cervejas dos Hespanha era tão positivo que em 2018, eles resolveram participar de sua primeira competição.

“Participamos de uma competição na cervejaria Maniacs e o ganhador iria produzir 500 litros da sua cerveja na fábrica deles. Concorremos com nossa Sour de Mirtilo, a Sofia Sour, e após uma disputa acirrada, levamos o prêmio de melhor cerveja”, lembra João Paulo

A experiência em produzir cerveja na fábrica foi muito positiva. As cervejas, que eram como um hobbie da família, transformaram-se em negócio: uma cervejaria.

“Quando percebemos que podíamos desenvolver receitas de cervejas realmente diferenciadas e criativas, sentimos a necessidade de dividir isso com um número maior de pessoas. Não estávamos dando conta de suprir a demanda produzindo em casa ” diz João Paulo.

Cada receita traz um toque especial de brasilidade em sua composição, como goiaba, cajá manga e cumuru, semente típica de uma árvores do norte do Brasil e que se assemelha à baunilha em sabor.

Antes de um novo sabor ser lançado industrialmente, as receitas são testadas e produzidas de forma caseira pelos Hespanha. E uma peça fundamental nesse processo é o fermentador Izzibeer. Produzido pela Biertek, esse fermentador tem tecnologia inovadora que permite o manuseio da cerveja durante seu processo de produção sem que haja contaminação externa.

João Paulo diz que um dos principais diferenciais do Izzibeer é a sonda que entra direto na cerveja e permite acompanhar a real temperatura interna durante o processo de fermentação. Outro ponto é a que o Izzibeer permite a carbonatação da cerveja no próprio fermentar, pois possui uma entrada de CO2 no próprio equipamento e assim é possível reproduzir a mesma carbonatação de quando produzida na indústria.

Dentre os principais produtos da Hespanha Brewery está a Berries N’ Roses, uma sour Berliner Weisse que tem amoras, framboesa e rosas (daí a alusão à Guns N’ Roses). A Cajá da Peste Sour, traz em sua receita Cajá Manga, fruta típica do nordeste. A premiada Sofia Sour foi a primeira sour da Hespanha a ser produzida industrialmente e é uma homenagem à avó dos sócios, chamada Sofia.

Hoje, a Hespanha Brewery tem capacidade de produção mensal entre 1000 e 1500 litros, com objetivo de expansão para 2000 litros/mês a partir de 2020. Conhecida como uma cervejaria cigana, eles usam a estrutura da Way Beer para produzir suas cervejas. No momento, não há intenção de construção de uma planta própria.