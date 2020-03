Cinco cidades do Paraná estão entre as 20 melhores em saneamento

O Instituto Trata Brasil divulgou o novo Ranking do Saneamento Básico das 100 maiores cidades Brasileiras, que tem como base o ano de 2018. O ranking, divulgado segunda-feira (9), mostra as cinco maiores cidades do Paraná, atendidas pela Sanepar, entre as 20 primeiras: Maringá (3º lugar), Cascavel (7º), Ponta Grossa (9º), Londrina (13º) e Curitiba (17º). Curitiba desde 2011 é apontada como a melhor capital do País em Saneamento.

Os dados analisados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) – ano-base 2018, divulgados todo ano pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Entre as variáveis estudadas estão população, fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, investimentos e perdas de água. “A determinação do nosso governo é investir fortemente em saneamento, para que mais cidades paranaenses sejam reconhecidas pela qualidade deste serviço”, afirma o governador Ratinho Junior.

Das 20 primeiras cidades, 17 são atendidas por empresas públicas (13 por companhias estaduais e quatro por empresas municipais) e três por empresas privadas. As três cidades atendidas pelo setor privado, Niterói (RJ), Limeira (SP) e Petrópolis (RJ), somam pouco mais de 1,1 milhão de habitantes.

As 17 atendidas pelo setor público têm população que ultrapassam os 21 milhões de habitantes, incluídas aí as capitais São Paulo e Curitiba, e grandes cidades como Campinas (SP), São José dos Campos (SP) e Uberlândia (MG).

Paraná

Todas as 345 cidades atendidas pela Sanepar no Paraná têm 100% da população urbana abastecida com água potável e 74,2% dos moradores têm acesso à rede coletora de esgoto, bem acima da média nacional de 53,2%, sendo que 100% de todo o esgoto coletado é tratado pela Sanepar – a média nacional de tratamento é de 46,3%.

No quadro divulgado pelo Trata Brasil com as melhores cidades com índice total de atendimento com esgotamento sanitário, as cinco paranaenses figuram entre as cinco primeiras posições, sendo que todas elas têm índice de atendimento com rede coletora acima de 90%: Maringá e Cascavel, com 99%; Curitiba, com 95,8%; Londrina, com 93,6%; e Ponta Grossa, com 91%.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, afirma que a Sanepar, em atendimento à política do Governo do Estado, tem trabalhado para atingir a meta da universalização do saneamento no Paraná. “Com a aplicação de novas tecnologias e revisão dos processos administrativos e operacionais, principalmente no esgotamento sanitário, estamos agilizando a instalação de estações de tratamento em cidades de pequeno e médio porte. Nosso objetivo maior é levar saúde preventiva a toda a população paranaense”, afirma.