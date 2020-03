Coletânea de livros são entregues aos CMEI’s de São Miguel do Iguaçu

A Secretária Municipal de Educação, Andréia Marcelino Diedrich, esteve na segunda-feira (09) fazendo uma visita nos seis Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São Miguel do Iguaçu, e entregando presentes para cada instituição, uma coletânea de livros.

Os livros, totalizando 1200, foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Educação Infantil. “O objetivo desta aquisição, vai além de fomentar os acervos bibliográficos das instituições. Nosso olhar é proporcionar mais qualidade e acesso ao mundo da leitura as crianças”. “Vivenciar o momento da entrega junto às crianças foi mágico, aquele sorriso e a felicidade estampado no olhar e nos gestos ao manusear os livros é mais que gratificante, é saber que podemos dar asas à imaginação e despertar o gosto pela leitura”, salienta a Secretária da pasta.