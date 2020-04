Com as aulas presenciais suspensas em todo país, escola de negócios utiliza Sala Virtual com aulas em tempo real

O Isae Escola de Negócios, conveniada da Fundação Getulio Vargas, entende que o momento em que estamos vivendo devido à crise do Coronavírus exige fórmulas inovadoras para possibilitar a continuidade dos compromissos acadêmicos e profissionais. Pensando nisso, a instituição, considerada uma das principais escolas de negócios do país, acaba de colocar em prática um projeto inovador para envolver os alunos em uma nova experiência educacional: a Sala Virtual.

Diferente dos cursos EaD (ensino a distância), em que os conteúdos são gravados e a interação com o professor é reduzida, a aula dentro da Sala Virtual acontece com todos os alunos online de forma simultânea. Por meio da tecnologia presente na plataforma, a ferramenta apresenta amplos recursos para o desenvolvimento de trabalhos em grupos, dinâmicas, enquetes, compartilhamento de materiais, análise de casos, entre outros opções de interatividade.

“Com muito estudo de mercado e utilizando tecnologias inovadoras, conseguimos criar um modelo de aprendizado onde a sincronicidade da relação aluno professor acontece em tempo real. A Sala Virtual traz todas as principais características da modalidade presencial, potencializando o processo de transmissão de conteúdo e dando os alunos uma oportunidade incrível para a manutenção da rotina de estudos”, comenta Cristiano Venâncio, Gerente de Educação do Isae Escola de Negócios.

A Sala Virtual engloba vários cursos do Isae, entre eles a graduação em Processos Gerenciais da Faculdade Isae Brasil, o Programa de Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade e os MBAs da Fundação Getulio Vargas. “Os alunos que estão participando das aulas na Sala Virtual têm gostado muito da experiência. Afinal, ela traz todos os conceitos da modalidade presencial, além de garantir a segurança e o conforto de todos”, destaca Venâncio.

Além de toda prática educacional, a certificação dos cursos oferecidos na Sala Virtual não tem distinção do certificado presencial, ou seja, a entrega do conteúdo é a mesma em ambas as modalidades, contribuindo com o mesmo peso na busca do conhecimento e em posição de carreira do profissional. “Muitas pessoas ainda têm preconceito com a experiência de ver uma aula em casa, mas esquecem que a tecnologia está aí para facilitar nossas vidas. Recentemente, até as consultas médicas à distância foram liberadas no Brasil. Por qual motivo não devemos apostar em soluções tecnológicas para nos trazer conforto na hora do aprendizado? Ou seja, estamos oferecendo toda nossa excelência em ensino, com os mesmos conteúdos, professores e certificações, de maneira prática e segura para todos”, completa Cristiano Venâncio.