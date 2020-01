Complexo Dreamland começa 2020 com oito novos personagens

O complexo turístico Dreamland começou o ano com novidade. Agora, o visitante poderá conhecer mais oito personagens. Drake, Minion Roxo, Chucky, Pennywise, Steven Tyler, Cleópatra, Gengis Kahn e Ustad Ahmad Lahauri vieram para se somar as outras 100 personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política e da história do Brasil e do mundo, que compõem o atrativo. “Queremos proporcionar ao visitante uma viagem pelo mundo da fantasia e também da história. Esses novos personagens vêm para deixar a experiência ainda interessante e curiosa”, afirmou a gerente comercial do Complexo, Paula Haito.

Confira quem são os novos personagens do Museu de Cera e do Maravilhas do Mundo:

Drake (Aubrey Drake Graham)

Cantor e compositor, nasceu em 1986 em Toronto, Canadá. Seu primeiro papel foi na séria “Degrassi: The Next Generation”, exibida entre 2001 e 2005. Seu último álbum de lançamento foi Scorpion (2018) com 25 faixas. Fonte: Vagalume.

Minion Roxo

Os minions são personagens icônicos da sequência de filmes Meu Malvado Favorito (Universal Pictures, 2010, 2013, 2017). Fofinhos e atrapalhados, os bichinhos conquistaram o público ao ponto de ganhar uma saga própria com Minions (2015), Yellow Is The New Black (2018) e Minions: A Ascenção de Gru (2020).

Chucky

Chucky é o personagem principal da saga de terror O Brinquedo Assassino (1988, 1990, 1991, relançado em 2019) que prosseguiu com A Noiva de Chucky (1998), O Filho de Chucky (2004), A Maldição de Chucky (2013) e O Culto de Chucky (2017).

Pennywise

Pennywise é outro personagem marcante das sagas de terror. O clássico It, Uma Obra Prima do Medo (1990) foi relançado com It A Coisa (2017) e It, Capítulo II (2019). O monstro se alimenta do medo das pessoas e possui a habilidade de se transformar naquilo que mais temem.

Steven Tyler

Steven Tyler nasceu em 1948, é cantor, compositor e multi-instrumentista. Vocalista na banda Aerosmith, também é conhecido como “Demônio da Gritaria”, devido ao seu estilo próprio de performar sobre os palcos acompanhado de roupas coloridas e o microfone decorado com lenços.

Cleópatra

Cleópatra nasceu em 69 a.C na cidade de Alexandria. Apesar de ter descendência macedônica, fui a única de sua família a dominar a língua egípcia. Foi a última Rainha da Dinastia aos 17 anos de idade, após a morte do pai. Seu legado se baseia na determinação e na inteligência, o que a tornou a mulher mais famosa do mundo.

Gengis Kahn

Nascido em 1162, com o nome de Temudjin, Gengis Khan foi o nome dado a ele pelo seu povo e significa “guerreiro perfeito”. Um dos líderes do Império Mongol, Gengis Khan expandiu o território conquistado da China, Golfo Pérsico, Sibéria e Índia. Ele morreu em 1227, aos 66 anos.

Ustad Ahmad Lahauri

O iraniano Ahmad Lahauri foi um dos principais arquitetos durante a construção do Taj Mahal entre 1632 e 1648. Segundo os relatos, Ahmad era extremamente preocupado com a qualidade de seu trabalho, fazendo reuniões com os construtores várias vezes por dia. Sua obra, uma das 7 Maravilhas do Mundo, ficou eternizada.