Comunicado Oficial Univel: Aula online a partir do dia 18

O Centro Universitário Univel comunicou a suspensão das aulas presencias e a migração para plataforma online a partir do dia 18. Veja nota oficial:

“Diante desta emergência global e sem precedentes, também estamos apreensivos e preocupados com a saúde de nossos alunos, professores, colaboradores e toda a comunidade.

Nosso ano letivo foi preparado cuidadosamente para o máximo de aprendizado do aluno, ninguém esperava ou planejava tantas mudanças no semestre. Assim agradecemos a compreensão de todos, e pedimos o máximo de paciência no decorrer dos dias.

As aulas de graduação presencial e pós-graduação estão mantidas até terça-feira (17) e a partir de quarta-feira (18) as atividades serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Esta mudança nas aulas não é o procedimento rotineiro, nem tão pouco simples, possuindo muitas variáveis. Saibam que estamos trabalhando incessantemente para que esta transição e a experiência seja o melhor possível.

Leia atentamente as instruções para as aulas, e se tiver dúvidas, estamos à disposição para auxiliar no que for possível.

– As atividades serão disponibilizadas por meio do AVA

– As aulas serão transmitidas ao vivo no mesmo horário previsto no cronograma dos cursos

– O conteúdo ministrado será avaliado

– A presença será contabilizada por meio da participação nas aulas e atividades

– Aulas práticas serão repostas conforme programação do curso

– Os alunos que não tem acesso à internet, poderão fazer as atividades nos laboratórios da Univel

– O administrativo da instituição vai funcionar normalmente

– As matrículas e rematrículas continuam normalmente até dia 23 (online ou presencial)

Durante esta transição surgirão dúvidas e procedimentos podem mudar no decorrer dos dias. Pedimos a compreensão novamente até que possamos alinhar todas as demandas. Estamos empenhados em mantê-los atualizados constantemente durante todo o processo.

A Univel continua acompanhando as orientações repassadas pela Prefeitura de Cascavel, Secretaria de Saúde do Município e demais órgãos oficiais e em caso de mudança, informaremos por meio de novas publicações, por isso fique atento aos canais oficiais da Univel para novas informações.

Atenciosamente,

Centro Universitário Univel”

Para informações adicionais, entre em contato com o Centro Universitário pelo telefone 45 3036-3636